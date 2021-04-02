MONATIK вперше показав обличчя своїх синів (фото)

Артист зазвичай намагається не афішувати своє особисте життя, ретельно оберігаючи дорогих людей від пильної уваги преси.

Український співак, танцюрист, хореограф, автор пісень і композитор MONATIK (Дмитро Монатик), який 1 квітня відзначив своє 35-річчя, вперше показав обличчя синів — Данила і Платона. Разом з дітьми і дружиною Іриною він зʼявився на обкладинці квітневого номера журналу LʼOfficiel Україна.

[ + – ] Дмитро та Ірина Монатики із синами Данилом і Платоном Фото: L’Officiel Украина

Дмитро дуже ретельно приховує від публіки особисте життя і раніше завжди ховав обличчя своїх синів. Навіть на його сторінці в соцмережі Instagram хлопчики зняті так, щоб підписники не могли їх розглянути. Аналогічно — і в акаунті Ірини.

12 січня він одночасно з дружиною поділилися в соцмережі зворушливими знімками молодшого сина Платона, привітавши його з чотириріччям.

А 7 жовтня минулого року Ірина опублікувала знімок, на якому тримає на руках новонародженого первістка, а поруч з нею чоловік зі сльозами щастя. Пост був присвячений першому ювілею хлопчика, якому виповнилося пʼять років.

[ + – ] Дмитро та Ірина з первістком Данилом

Вітчизняні ЗМІ неодноразово наголошували на тому, наскільки трепетно Монатик ставиться до своєї сімʼї. У постах, присвячених дружині і синам, він не приховує любові до них, і кожен його запис сповнений ніжності і гордості за своїх близьких.

Мало хто знає, але, крім успішної творчої карʼєри, артист має цікаве хобі. Він захоплюється малюванням. Ще в школі майбутня знаменитість малював друзям листівки і перемальовував улюблених персонажів, а коли став дорослим, то сам створив обкладинку для свого першого альбому.

Нагадаємо, що Дмитро в інтервʼю Фокусу розповів про свою творчість і про те, як «у карантинній нічній тиші, коли родина спить, він пише мюзикл за роялем».

У 2019 на концерті Монатика на НСК "Олімпійський" помітили президента України Володимира Зеленського.