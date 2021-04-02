Королевскую тиару с бриллиантами и жемчугом за $1,38 млн. можно примерить в Instagram

Тиара создавалась для аристократки Марии Витории даль Поццо по случаю ее брака Амадео I Савойским, который некоторое время правил Испанией.

Аукционный дом Sothebyʼs проведет в мае торги в Женеве, где с молотка уйдет одна из самых дорогих и знаменитых тиар в новейшей истории, пишет Tatler.

Речь идет о тиаре с жемчугом и бриллиантами, которая когда-то принадлежала Савойской династии, стоимостью в 1,38 млн. долларов.

Эксперты полагают, что она была создана придворным ювелиром Муси Падре и Фигли для Марии Витории даль Поццо по случаю ее брака с Амадео I Савойским в 1867 году. Когда в 1870 году умер отец ее мужа, Амадео стал королем Испании, сделав ее королевой-супругой. Женщина скончалась в 29 лет от туберкулеза, оставив супругу троих сыновей.

[ + – ] Тиара была изготовлена, предположительно, придворным ювелиром Муси Падре и Фигли Фото: Открытые источники

Чтобы подогреть интерес к драгоценному лоту, Sothebyʼsсоздал фильтр в Instagram, который позволяет примерить тиару всем желающим.

[ + – ] Королевское украшение можно "примерить" всем желающим Фото: Sotheby's

Дом Савойи был основан в 1003 году как королевская династия, правившая Сицилией, Сардинией, Италией и, недолго, Испанией. Последним членом дома, правившим как монарх, был король Умберто II, последний король Италии. Его внук, Эмануэле Филиберто Савойский, принц Венеции, в настоящее время баллотируется на политический пост и откровенно заявляет о своем желании восстановить монархию.

Напомним, в 2011 году упомянутый аукционный дом продал диадему с бриллиантами и изумрудами, изготовленную в 1900 году, за 12,7 миллиона долларов. Ее в свое время заказал ювелирам прусский граф Гвидо Хенкель фон Доннерсмарк для своей супруги, герцогини Катарины Хенкель фон Доннерсмарк, урожденной Слепцовой.