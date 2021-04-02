Королівську тіару з діамантами і перлами за $ 1,38 млн. можна приміряти в Instagram

Тіара створювалася для аристократки Марії Вітторії даль Поццо з нагоди її шлюбу Амадео I Савойським, який певний час правив Іспанією.

Аукціонний будинок Sotheby's проведе у травні торги в Женеві, де з молотка піде одна з найдорожчих і знаменитих тіар у новітній історії, пише Tatler.

Йдеться про тіару з перлами і діамантами, яка колись належала Савойській династії, вартістю 1,38 млн. доларів.

Експерти вважають, що її створив придворний ювелір Мусі Падре і Фіглі для Марії Вітторії даль Поццо з нагоди її шлюбу з Амадео I Савойським у 1867 році. Коли у 1870 році помер батько її чоловіка, Амадео став королем Іспанії, зробивши її королевою-дружиною. Жінка померла у 29 років від туберкульозу, залишивши чоловікові трьох синів.

[ + – ] Тіара була виготовлена, імовірно, придворним ювеліром Мусі Падре і Фіглі Фото: Открытые источники

Щоб підігріти інтерес до дорогоцінного лоту, Sotheby's створив фільтр в Instagram, який дозволяє приміряти тіару всім охочим.

[ + – ] Королівську прикрасу можна "приміряти" всім охочим Фото: Newton

Будинок Савойї був заснований у 1003 році як королівська династія, що правила Сицилією, Сардинією, Італією і недовго Іспанією. Останнім членом будинку, який правив як монарх, був король Умберто II, останній король Італії. Його онук, Емануеле Філіберто Савойський, принц Венеції, зараз балотується на політичний пост і відверто заявляє про своє бажання відновити монархію.

Нагадаємо, у 2011 році згаданий аукціонний будинок продав діадему з діамантами і смарагдами, виготовлену у 1900 році, за 12,7 мільйона доларів. Її свого часу замовив ювелірам прусський граф Гвідо Хенкель фон Доннерсмарк для своєї дружини, герцогині Катаріни Хенкель фон Доннерсмарк, уродженої Сліпцової.