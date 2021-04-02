Сальма Хайек в роскошном платье в цветах прогулялась по Риму (фото)

Актриса вместе с Леди Гагой снимается в фильме "Дом Гуччи", где играет ее подругу, ставшую пособницей убийства.

54-летняя голливудская актриса родом из Мексики Сальма Хайек прилетела в Рим и была замечена папарацци в роскошном длинном белом платье в ярких цветах на улицах города.

На актрисе также были полупрозрачные очки, белая маска, а также светлые босоножки. Образ дополняла черная сумка.

[ + – ] Сальма Хайек прилетела в Рим на съемки Фото: Сплетник

Отметим, что в этом же платье знаменитость сфотографировалась для журнала People, позируя фотографу со своей совой, подаренной мужем, а снимком и видео поделилась на своей странице в соцсети.

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В столицу Италии знаменитость прилетела не отдыхать, а работать. Она снимается в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи», где играет ясновидящую Пину Ауриемму, подругу Патриции Реджани, которая заказала в 1995 году убийство своего мужа Мауирицио. Роль обиженной супруги досталась Леди Гаге.

Как установило следствие, Пина помогла организовать ликвидацию Гуччи. За пособничество она получила 25 лет тюрьмы, однако потом срок уменьшили. Женщина отсидела 13 лет и освободилась в 2010 году. Патриция, приговоренная к 29 годам, из которых она отсидела 26, доказывала в суде, что Ауриемма самостоятельно заказала убийство Маурицио, не спросив у нее разрешения, а после преступления якобы шантажировала ее.

Напомним, накануне своего 54-летия Сальма опубликовала снимок в социальных сетях, на котором она позирует на вершине горы у моря в черном купальнике и широкополой шляпе.