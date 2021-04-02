Сальма Гаєк у розкішній сукні в квітах прогулялася Римом (фото)

Акторка разом із Леді Гагою знімається у фільмі "Будинок Гуччі", де грає її подругу, що стала пособницею вбивства.

54-річна голлівудська акторка родом із Мексики Сальма Гаєк прилетіла в Рим і була помічена папараці в розкішній довгій білій сукні в яскравих кольорах на вулицях міста.

Акторка також одягла напівпрозорі окуляри, білу маску, а також світлі босоніжки. Образ доповнювала чорна сумка.

[ + – ] Сальма Гаєк прилетіла в Рим на зйомки Фото: Сплетник

Зазначимо, що в цій же сукні зірка сфотографувалася для журналу People, позуючи фотографу зі своєю совою, подарованою чоловіком, а знімком і відео поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

[ + – ] Птаха акторка отримала на День Святого Валентина два роки тому

У столицю Італії зірка прилетіла не відпочивати, а працювати. Вона знімається у фільмі Рідлі Скотта «Будинок Гуччі», де грає ясновидицю Піну Ауріємму, подругу Патриції Реджани, яка замовила в 1995 році вбивство свого чоловіка Мауіріціо. Роль скривдженої дружини дісталася Леді Газі.

Як встановило слідство, Піна допомогла організувати ліквідацію Гуччі. За пособництво вона отримала 25 років вʼязниці, проте потім термін зменшили. Жінка відсиділа 13 років і звільнилася в 2010 році. Патриція, засуджена до 29 років, з яких вона відсиділа 26, доводила в суді, що Ауріємма самостійно замовила вбивство Мауріціо, не запитавши у неї дозволу, а після злочину нібито шантажувала її.

Нагадаємо, напередодні свого 54-річчя Сальма опублікувала знімок у соціальних мережах, на якому вона позує на вершині гори біля моря в чорному купальнику і крислатому капелюсі.