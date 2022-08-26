Модные антитренды-2022. От чего стоит отказаться в наступающем сезоне

Каждый сезон мы проводим ревизию в наших гардеробах и решаем, от чего будем избавляться в этот раз. Фокус сделал обзор главных модных антитрендов сентября 2022

Как мы знаем, модные тенденции быстро сменяют друг друга. И часто вещи, по которым сходили с ума большинство модниц, просто в момент выходят из моды и теряют актуальность. В то же время модные аутсайдеры прошлых сезонов оказываются на топовых позициях желанных единиц одежды главных инстаблогеров планеты.

Однако некоторые важные базовые позиции гардероба существуют системно и отшиваются модными марками из года в год, с завидной регулярностью. Топ главных антитрендов наступающей осени 2022 года — в нашем обзоре.

Спортивная обувь

Конечно же, полностью отказаться от полюбившихся за шесть лет кед, кроссовок и других вариаций спортивной обуви на низком ходу, которые мы носили как с джинсами, так и с сарафанами в романтическом стиле, и в пир, и в мир, мы не сможем. Но наши любимые белые кроссовки постепенно уходят на второй план.

[ + – ] Конечно же, мы не сможем отказаться от них сразу

Дизайнеры не настаивают на том, чтобы мы, после нескольких лет расслабления, возвращались к высоким каблукам, классическим туфлям и другим вариантам "сковывающей" обуви. Но заменить "расслабленную" обувь на нечто более формальное все-таки придется. Так, нам рекомендуют заменить привычную удобную обувь на более элегантные лоферы и мокасины. Впрочем, последние не так уж уступают в степени комфорта кроссовкам. Зато насколько удачно они смотрятся с чиносами, джинсами и джинсовой юбкой!

Поясные сумки

Не то чтобы эти сумки были мечтой главных модников мира, но их долгое время предпочитали многие инстаблогеры и селебрити при выборе аксессуаров для кежуал-образов. Эти аксессуары полюбились многим за счет удобства. И хотя дизайнеры пытались убрать этот тренд еще во время демонстрации предыдущих коллекций, большинство поклонников этой модели так и не смогли от нее отказаться.

[ + – ] Эти аксессуары полюбились многим за счет удобства

Однако в наступившем сезоне осень 2022 года расстаться с поясной сумкой все-таки придется. Поэтому уверенно рекомендуем заменить эту модель на что-то более модное и актуальное.

Узкие солнцезащитные очки

Еще зимой эта модель очков была в топе ключевых модных трендов, а уже осенью мы спешно прощаемся с ней. Если вы так и не придумали образ, с которым эта модель сочеталась бы идеально, можно смело отложить эту идею на будущее, и возможно, очень далекое. Этот тренд 1990-х годов вернулся из эпохи противоречивых модных идей и, как оказалось, не надолго.

[ + – ] Еще зимой эта модель очков была в топе ключевых модных трендов

Умеренная популярность этой тенденции обусловлена тем, что, положа руку на сердце, они мало кому по-настоящему подходят. И как только появились более удобные и функциональные модели очков, модники сразу же обратились к ним.

Приталенный пиджак

[ + – ] Приталенный пиджак был популярен недолго

Эта единица одежды вернулась в моду ненадолго и продержалась всего пару модных сезонов. И хотя приталенный пиджак сочетается со многими другими единицами одежды нашего гардероба, да и в целом выглядит эффектно и элегантно, его популярность оказалась короткой и быстро проходит. Мы можем какое-то время не расставаться с любимым жакетом, но следует понимать, что вы не сможете в нем претендовать на звание иконы стиля в среде поклонников модных тенденций.

Элементы моды 1960-х — 70-х годов

Разнообразные бусинки, фенечки, вышивка на джинсах — словом, все, что делает отсылки к модной эпохе 1960-1970-х годов, следует убрать подальше от актуальной одежды, которую вы планируете носить в наступившем сентябре 2022 года. Следует избавиться и от джинсов с большими дырами, даже если вы успели к ним привязаться. Впрочем, если вы так уж их любите — всегда можно отвезти на дачу или выгуливать собаку в таких штанах.

[ + – ] Отсылка к модным кодам 1960-х потеряла актуальность в наступившем сезоне

И потом, мода предлагает, но не настаивает. Кто сможет поручиться за то, что рваные джинсы не вернутся в моду в следующих сезонах?

Обруч на голову

Еще один сомнительный тренд из эпохи 1990-х, который подходит далеко не всем. Он пришел к нам на волне популярности героини сериала "Сплетница" — Блэр Уолдорф, и долгое время не отпускал производителей аксессуаров и ведущих инстаблогеров. В последние несколько лет обручи на голову снова оказались в центре внимания модников, хотя, это казалось почти невозможным.

[ + – ] Обруч на голову уверенно выходит из моды

Но, похоже, время обручей прошло, и теперь мы будем выбирать из других, менее радикальных, вариантов аксессуаров для волос. Ведь ободок подходил далеко не всем, и не всегда соответствовал образу и стилю в целом.