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Стиль жизни

Модные антитренды-2022. От чего стоит отказаться в наступающем сезоне

Фото: wi-fi.ru

Каждый сезон мы проводим ревизию в наших гардеробах и решаем, от чего будем избавляться в этот раз. Фокус сделал обзор главных модных антитрендов сентября 2022

Как мы знаем, модные тенденции быстро сменяют друг друга. И часто вещи, по которым сходили с ума большинство модниц, просто в момент выходят из моды и теряют актуальность. В то же время модные аутсайдеры прошлых сезонов оказываются на топовых позициях желанных единиц одежды главных инстаблогеров планеты.

Однако некоторые важные базовые позиции гардероба существуют системно и отшиваются модными марками из года в год, с завидной регулярностью. Топ главных антитрендов наступающей осени 2022 года — в нашем обзоре.

Спортивная обувь

Конечно же, полностью отказаться от полюбившихся за шесть лет кед, кроссовок и других вариаций спортивной обуви на низком ходу, которые мы носили как с джинсами, так и с сарафанами в романтическом стиле, и в пир, и в мир, мы не сможем. Но наши любимые белые кроссовки постепенно уходят на второй план.

кеды 2022
Конечно же, мы не сможем отказаться от них сразу

Дизайнеры не настаивают на том, чтобы мы, после нескольких лет расслабления, возвращались к высоким каблукам, классическим туфлям и другим вариантам "сковывающей" обуви. Но заменить "расслабленную" обувь на нечто более формальное все-таки придется. Так, нам рекомендуют заменить привычную удобную обувь на более элегантные лоферы и мокасины. Впрочем, последние не так уж уступают в степени комфорта кроссовкам. Зато насколько удачно они смотрятся с чиносами, джинсами и джинсовой юбкой!

Поясные сумки

Не то чтобы эти сумки были мечтой главных модников мира, но их долгое время предпочитали многие инстаблогеры и селебрити при выборе аксессуаров для кежуал-образов. Эти аксессуары полюбились многим за счет удобства. И хотя дизайнеры пытались убрать этот тренд еще во время демонстрации предыдущих коллекций, большинство поклонников этой модели так и не смогли от нее отказаться.

Сумки антитренды 2022
Эти аксессуары полюбились многим за счет удобства

Однако в наступившем сезоне осень 2022 года расстаться с поясной сумкой все-таки придется. Поэтому уверенно рекомендуем заменить эту модель на что-то более модное и актуальное.

Узкие солнцезащитные очки

Еще зимой эта модель очков была в топе ключевых модных трендов, а уже осенью мы спешно прощаемся с ней. Если вы так и не придумали образ, с которым эта модель сочеталась бы идеально, можно смело отложить эту идею на будущее, и возможно, очень далекое. Этот тренд 1990-х годов вернулся из эпохи противоречивых модных идей и, как оказалось, не надолго.

антитренды 2022
Еще зимой эта модель очков была в топе ключевых модных трендов

Умеренная популярность этой тенденции обусловлена тем, что, положа руку на сердце, они мало кому по-настоящему подходят. И как только появились более удобные и функциональные модели очков, модники сразу же обратились к ним.

Приталенный пиджак

Пиджак антитренды 2022
Приталенный пиджак был популярен недолго

Эта единица одежды вернулась в моду ненадолго и продержалась всего пару модных сезонов. И хотя приталенный пиджак сочетается со многими другими единицами одежды нашего гардероба, да и в целом выглядит эффектно и элегантно, его популярность оказалась короткой и быстро проходит. Мы можем какое-то время не расставаться с любимым жакетом, но следует понимать, что вы не сможете в нем претендовать на звание иконы стиля в среде поклонников модных тенденций.

Элементы моды 1960-х — 70-х годов

Разнообразные бусинки, фенечки, вышивка на джинсах — словом, все, что делает отсылки к модной эпохе 1960-1970-х годов, следует убрать подальше от актуальной одежды, которую вы планируете носить в наступившем сентябре 2022 года. Следует избавиться и от джинсов с большими дырами, даже если вы успели к ним привязаться. Впрочем, если вы так уж их любите — всегда можно отвезти на дачу или выгуливать собаку в таких штанах.

Джинсы антитренды 2022
Отсылка к модным кодам 1960-х потеряла актуальность в наступившем сезоне

И потом, мода предлагает, но не настаивает. Кто сможет поручиться за то, что рваные джинсы не вернутся в моду в следующих сезонах?

Обруч на голову

Еще один сомнительный тренд из эпохи 1990-х, который подходит далеко не всем. Он пришел к нам на волне популярности героини сериала "Сплетница" — Блэр Уолдорф, и долгое время не отпускал производителей аксессуаров и ведущих инстаблогеров. В последние несколько лет обручи на голову снова оказались в центре внимания модников, хотя, это казалось почти невозможным.

обруч на голову антитренды 2022
Обруч на голову уверенно выходит из моды

Но, похоже, время обручей прошло, и теперь мы будем выбирать из других, менее радикальных, вариантов аксессуаров для волос. Ведь ободок подходил далеко не всем, и не всегда соответствовал образу и стилю в целом.