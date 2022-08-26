Модні антитренди-2022. Від чого варто відмовитися в наступному сезоні

Кожного сезону ми проводимо ревізію у наших гардеробах і вирішуємо, чого будемо позбуватися цього разу. Фокус зробив огляд головних модних антитрендів вересня 2022 року.

Як ми знаємо, модні тенденції швидко змінюють одна одну. І часто речі, через які божеволіли більшість модниць, просто в момент виходять з моди і втрачають актуальність. У той же час, модні аутсайдери минулих сезонів опиняються на топових позиціях бажаних одиниць одягу головних інстаблогерів планети.

Однак деякі важливі базові позиції гардеробу існують системно і відшиваються модними марками з року в рік із завидною регулярністю. Топ головних антитрендів прийдешньої осені 2022 року — у нашому огляді.

Спортивне взуття

Звичайно ж, повністю відмовитися від кед, кросівок та інших варіацій спортивного взуття на низькому ходу, що ми полюбили за шість років, які носили як із джинсами, так й із сарафанами в романтичному стилі, і в свято, і в будень, ми не зможемо. Але наші улюблені білі кросівки поступово вирушають на другий план.

[ + – ] Звичайно ж, ми не зможемо відмовитися від них одразу

Дизайнери не наполягають на тому, щоб ми, після декількох років розслаблення, поверталися до високих підборів, класичних туфлів та інших варіантів взуття, що "сковує". Але замінити "розслаблене" взуття на щось формальне все-таки доведеться. Так, нам рекомендують замінити звичне зручне взуття на більш елегантні лофери та мокасини. Втім, останні не так уже поступаються ступенем комфорту кросівкам. Зате наскільки вдало вони виглядають з чіносами, джинсами та джинсовою спідницею!

Поясні сумки

Не те щоб ці сумки були мрією головних модників світу, але їм довгий час надавали перевагу багато інстаблогерів і селебріті при виборі аксесуарів для кежуал-образів. Ці аксесуари полюбилися багатьом завдяки зручності. І хоча дизайнери намагалися усунути цей тренд ще під час демонстрації попередніх колекцій, більшість шанувальників цієї моделі так і не змогли від неї відмовитися.

[ + – ] Ці аксесуари полюбилися багатьом за рахунок зручності

Однак у прийдешньому сезоні осінь 2022 року розлучитися з поясною сумкою все-таки доведеться. Тому впевнено рекомендуємо замінити цю модель на щось більш модне й актуальне.

Вузькі сонцезахисні окуляри

Ще взимку ця модель окулярів була в топ ключових модних трендів, а вже восени ми спішно прощаємося з нею. Якщо ви так і не вигадали образ, з яким ця модель поєднувалася б ідеально, можна сміливо відкласти цю ідею на майбутнє, і можливо, дуже далеке. Цей тренд 1990-х повернувся з епохи суперечливих модних ідей і, як з'ясувалося, не надовго.

[ + – ] Ще взимку ця модель окулярів була в топі ключових модних трендів

Помірна популярність цієї тенденції обумовлена тим, що поклавши руку на серце, вони мало кому по-справжньому підходять. І щойно з'явилися зручніші та функціональніші моделі окулярів, модники відразу ж звернулися до них.

Приталений піджак

[ + – ] Приталений піджак був популярний недовго

Ця одиниця одягу повернулася в моду ненадовго й протрималася лише кілька модних сезонів. І хоча приталений піджак поєднується з багатьма іншими одиницями одягу нашого гардеробу, та й загалом виглядає ефектно й елегантно, його популярність виявилася короткою і швидко минає. Ми можемо якийсь час не розлучатися з улюбленим жакетом, але варто розуміти, що ви не зможете в ньому претендувати на звання ікони стилю серед шанувальників модних тенденцій.

Елементи моди 1960-х — 70-х років

Різноманітні намистинки, фенечки, вишивка на джинсах — словом, все, що робить відсилки до модної доби 1960-1970-х років, варто прибрати подалі від актуального одягу, який ви плануєте носити у вересні 2022 року. Слід позбутися і джинсів із великими дірками, навіть якщо ви встигли до них прив'язатися. Утім, якщо ви так їх любите — завжди можна відвезти на дачу або вигулювати собаку в таких штанах.

[ + – ] Відсилки до модних кодів 1960-х втратили актуальність у прийдешньому сезоні

І взагалі, мода пропонує, але не наполягає. Хто зможе поручитися за те, що рвані джинси не повернуться в моду в наступних сезонах?

Обруч на голову

Ще один сумнівний тренд з епохи 1990-х, який підходить далеко не всім. Він прийшов до нас на хвилі популярності героїні серіалу "Пліткарка" — Блер Волдорф, і довгий час не відпускав виробників аксесуарів і провідних інстаблогерів. В останні кілька років обручі на голову знову опинилися в центрі уваги модників, хоча це здавалося майже неможливим.

[ + – ] Обруч на голову впевнено виходить із моди

Але, схоже, час обручів минув, і тепер ми вибиратимемо з інших, менш радикальних, варіантів аксесуарів для волосся. Адже обідок підходив далеко не всім, і не завжди відповідав образу та стилю загалом.