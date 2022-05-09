Это не ABBA и не Кончита Вурст: десять самых ярких выступлений на конкурсе "Евровидение"

Композиция, победившая на "Евровидении" не всегда становится самой яркой на конкурсе, хоть частенько два этих условия совпадают. Фокус собрал "горячую" десятку конкурса, вне зависимости от того, заняли они первое место, или нет

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Не всегда голоса на конкурсах распределяются так, как хотелось бы зрителям: не хватает буквально нескольких пунктов, или фаворитов сразу несколько, но песни становятся хитами, а исполнители получают всемирную известность, подтверждая тем самым утверждение, что главное не победа, а участие. Это подтвердилось на конкурсе "Евровидение 2021", когда украинская группа Gо_A вошла в первую пятерку с композицией "Шум" и несколько недель держалась в мировых чартах. Группа до вторжения ВС РФ в Украину с успехом гастролировала по Европе, популяризируя фолк-музыку и украинскую культуру в целом. В 2022 году Kalush Orchestra попробует повторить успех соотечественников.

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[ + – ] Gо_A в финале "Евровидения 2021"

Фокус вспомнил, как конкурс, ставший стартовой площадкой для многих исполнителей, вообще появился.

В 1950-х, на заре телевизионного века, появилось "Евровидение" — ТВ-сеть, объединившая компании стран Европы, учредив Европейский вещательный союз — ЕВС. Через некоторое время возникла идея создать общий конкурс для культурного сближения. Марсель Беценон, генеральный директор швейцарского телевидения предложил свой вариант состязания, целью которого является выбрать лучшую песню Старого Света. Соревнование было основано на уже существующем музыкальном фестивале в Сан-Ремо, который проходил в Италии.

Название "Евровидение" было впервые упомянуто в отношении EBС в ноябре 1951 года. Сам конкурс сначала назывался "Гран-при Евровидения". Первый песенный "баттл" состоялся в 1956 году в швейцарском городе Лугано. В конкурсе принимали участие Италия, Швейцария, Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция и Германия, от каждой страны выступали по два исполнителя. Первой победительницей стала Лис Ассия из Швейцарии. С каждым годом число стран, желавших принять участие в песенном состязании, увеличивалось, и тогда были введены новые правила. От конкурса на следующий год отстраняли те страны, которые показали наихудшие результаты в текущем году.

Правила игры просты: выигрывает исполнитель, набравший наибольшее количество очков, а страна победителя принимает у себя следующий конкурс. Иногда страна по каким-то причинам может отказаться от проведения "Евровидения" в своих краях, и тогда конкурс переносят в другое место.

В 1969 году так вышло, что первое место заняли сразу четыре страны: Нидерланды, Франция, Великобритания и Испания. Чтобы решить, какой стране достанется честь провести следующий конкурс на своей территории, пришлось проводить жеребьевку. По ее итогам "Евровидение" прошло в Амстердаме.

С 1957 года появилось требование, что песня не должна длиться более трех минут, а с 1960-го конкурс показывают на телевидении в прямом эфире. После случая с четырьмя победителями правила изменили, и сейчас, если несколько стран набирают одинаковое количество очков, они выступают еще раз и проводится новое голосование.

После того, как в 1989 году на конкурсе выступили сразу два участника-подростка: 11-летняя француженка Натали Пак и 12-летний Гили Натанель из Израиля, было введено ограничение по возрасту: участники должны быть старше 15 лет.

Украина дебютировала на конкурсе в 2003 году. Нашу страну представлял Александр Пономарев с песней Hasta la Vista – он занял 14 место. А уже на следующий год певица Руслана с песней Wild Dances одержала победу, и Украина получила право на проведение юбилейного 50-го песенного конкурса Евровидение. С начала конкурса было немало ярких выступлений, и выбор был непрост, но Фокус собрал десять самых запоминающихся перформансов, которые были на песенном состязании.

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От Пономарева до Kalush Orchestra: кто из исполнителей представлял Украину на "Евровидении"

Доменико Модуньо — Volare, или Nel blu dipinto di blu (1958)

[ + – ] Доменико Модуньо в 1958 году выступил с композицией Volare, или Nel blu dipinto di blu

В далекие 1950-е, конкурс "Евровидение" был довольно скромен: исполнители выходили на сцену сами, не было подтанцовки и спецэффектов. Однако выступление Доменико Модуньо из Италии до сих пор считается одним из лучших, а его песня Volare стала лучшей в истории "Евровидения" вместе с уже культовой Waterloo квартета ABBA. Она получила "Грэмми", заняла первое место в Billboard Hot 100, и на нее записано несчетное количество каверов. Примечательно, но Доменико занял только третье место на конкурсе.

Brotherhood Of Man — Save Your Kisses For Me (1976)

[ + – ] Brotherhood Of Man и их триумфальное выступление в 1976 году

Это песня часто звучит в фильмах и сериалах, однако мало, кто помнит, что ее победное шествие началось именно на "Евровидении". Квартет из Великобритании пошел по стопам ABBA, выбрал легкую ритмичную композицию, в которой рассказывается о том, как мужчина идет на работу и прощается со своим ребенком. Запоминающиеся движения и простые слова сделали песню настоящим хитом. А квартет получил заслуженную победу.

Zdob Si Zdub — Boonika Bate Toba (2005)

[ + – ] Zdob Si Zdub и их песня про бабушку

Победа украинки Русланы намекнула на то, что этномотивы, умноженные на рок-составляющую, отлично действуют на публику, так что молдавская группа Zdob Si Zdub сделала ставку именно на это, а еще вдохновилась Red Hot Chili Peppers. Победителями они не стали, но выступление получилось ярким, запоминающимся, а песня про бабушку, бьющую в барабан, заняла почетное шестое место и еще долго звучала по радио.

Lordi — Hard Rock Hallelujah (2006)

[ + – ] Рокеры Lordi во время выступления в Киеве

Пожалуй, самые неоднозначные победители Евровидения, финские рокеры в страшных масках умудрились выиграть "Евровидение" с хард-рок хитом, тогда как на конкурсе обычно звучит софт-поп. Видимо, зрители устали от однообразных выступлений с лирическими и эстрадными песнями, потому как Lordi принесли Финляндии первую победу за 45 лет и стали настоящим событием конкурса. Их хит до сих пор входит в десятку самых запоминающихся, а сама группа успешно продолжает карьеру. И да, они все также ужасны и прекрасны одновременно.

Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai (2007)

[ + – ] Верка Сердючка и самое яркое выступление на "Евровидении 2007"

Андрей Данилко и его Верка Сердючка, выросшая от забавной проводницы до суперзвезды, чьи песни звучат на свадьбах и по радио, произвел настоящий фурор на "Евровидении" в 2007 году. Его Dancing Lasha Tumbai, исполненная на смеси русского, украинского, английского и немецкого, заняла второе место, вызвала несколько громких скандалов, причем, как в Украине, где композицию называли "позорной", так и в России, где слушатели решили, что звучат слова "Russia goodbye". Но всякий пиар – это пиар. И Сердючка стала звездой "Евровидения", ее костюм со звездой – до сих пор копируется, а веселый хит прозвучал в фильме "Шпионка" 2017 года. К слову, после вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля 2022 года, Андрей Данилко заявил, что теперь слова в его хите будут звучать именно так, как ему приписывали. "Ребята, с 24 февраля никакого "лаша тумбай" в этой песне… только "раша, гудбай". Я не пел этого. Вы хотели услышать это – вот вы это услышали", — заявил он в недавнем интервью.

Sunstroke Project & Olia Tira — Run Away (2010)

[ + – ] Epic Sax Guy на сцене "Евровидения 2010"

Выступление молдавской группы в 2010 году запомнилось не солистами, а саксофонистом, который стал звездой Сети. Сергей Степанов получил прозвище Epic Sax Guy, эпизод с его соло стабильно попадает в десятку лучших моментов конкурса, и хоть представители Молдовы не завоевали победу, но песня стала хитом, использовалась для многочисленных мемов и даже стала саундтреком для компьютерных игр Hearthstone и Rainbow Six Siege. В Молдове решили повторить успех и в 2017 году Степанов, он же Epic Sax Guy, снова появился на сцене во время выступления Sunstroke Project, но уже менее эпично.

Loreen – Euphoria (2012)

[ + – ] Loreen и ее хит Euphoria

Песня шведской исполнительницы Лорин считается одним из лучших хитов "Евровидения", она принесла исполнительнице заслуженную победу, возглавила мировые чарты, звучала на музыкальных фестивалях и еще раз доказала, что иной раз для победы не требуется эпатаж, подтанцовка и сложные спецэффекты.

Donatan & Cleo — My Słowianie — We Are Slavic (2014)

[ + – ] Donatan & Cleo показали, что такое Sex Sells по-польски

Одно из самых ярких и рискованных выступлений на "Евровидении". Польский коллектив буквально сделал ставку на Sex Sells, выпустил на сцену девушек в национальных костюмах, самым эротическим образом стирающих белье и взбивающих масло, и завоевал публику веселой песней с рок-мотивами, где звучат слова "водка лучше, чем виски с джином". Победить с такими составляющими группа никак не могла, но 14 место заняла и до сих пор входит в списки, где упоминаются "самые запоминающиеся выступления".

Dami Im — Sound Of Silence (2016)

[ + – ] Dami Im на сцене "Евровидения 2016"

Австралия впервые взяла участие в конкурсе в 2015 году, исполнитель Гай Себастиан занял пятое место, так что на следующий год страна подготовилась самым серьезным образом. И не прогадала. Выступление певицы Дами Им, победительницы австралийского X-factor, где куратором была Данни Миноуг, с песней Sound Of Silence стало одним из самых запоминающихся на конкурсе. Возможно, потому что певица сделала ставку на вокал и яркую композицию, отказавшись от подтанцовки и сложных спецэффектов. Песня возглавила чарты, а Дами продолжила успешную карьеру.

Måneskin — Zitti e buoni (2021)

[ + – ] Måneskin и их сногсшибательное выступление на сцене в Роттердаме

Тот редкий случай, когда победители Евровидения исполняют по-настоящему запоминающуюся песню и становятся настоящими звездами мирового масштаба. Юные рокеры Måneskin вышли на сцену в откровенных нарядах, исполнили рок-хит, стали фигурантами нескольких скандалов, в том числе и того, когда солиста Дамиано Давида обвинили в приеме наркотиков, снялись в рекламе Gucci и все это менее, чем за год. на фоне этого поцелуи солиста с другими членами группы, выход на красную дорожку без штанов и даже дуэт с Игги Попом кажутся вполне ожидаемыми событиями. Словом — это рок-н-ролл в чистом виде и количество поклонников у итальянцев только растет. Ну а их выступление на "Евровидении" стало, пожалуй, одним из самых запоминающихся за последние годы.