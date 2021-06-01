20-летнего рэпера Lil Loaded нашли мертвым накануне вынесения приговора по делу об убийстве

Рэперу Lil Loaded прочили успешную музыкальную карьеру, однако реализовать задуманное он не успел. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

20-летний рэпер Lil Loaded, настоящее имя которого Дэшон Робертсон, был найден мертвым в понедельник, 31 мая, в округе Даллас (США) накануне слушания по делу о непредумышленном убийстве его лучшего друга, сообщает The Dallas Morning News.

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Обвинение в совершении преступления было предъявлено парню в октябре 2020 года. По данным следствия, он выстрелил 18-летнему Халилу Уокеру в живот из винтовки, а затем отвез своего друга в больницу, где он скончался от травмы. Полиция сообщила, что на телефоне Уокера было видео, на котором Робертсон стрелял в него.

Сначала Lil Loaded был обвинен в убийстве, однако в марте этого года статью переквалифицировали на "непредумышленное убийство". По словам его адвоката Ашкана Мехрияри, за стрельбой не было "никакого злого умысла".

Согласно протоколам суда, во вторник он должен был предстать перед судом для вынесения выговора. На данный момент правоохранители не озвучивают официальную причину смерти певца и не раскрывают никаких подробностей инцидента.

Адвокат погибшего назвал его смерть "очень трагичной и неожиданной"

"У него впереди очень яркая и многообещающая музыкальная карьера", – отметил Мехриари.

Судя по тому, что публиковал в соцсетях погибший, оружие было его страстью, поскольку на многочисленных фото и видео парень позирует с пистолетами, винтовками и автоматами.

Сейчас поклонники музыканта пишут в соцсетях слова соболезнования и не могут поверить в случившееся.

Робертсон наиболее известен своим хитом "6locc 6a6y" 2019 года. Он подписал контракт с Epic Records после того, как "6locc 6a6y" стал вирусным, набрав более 29 миллионов просмотров на YouTube. На прошлой трек неделе был удостоен золотого сертификата Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки.

Стэнли Габарт, чья продюсерская компания работала с звукозаписывающим лейблом, сказал, что смерть такого талантливого и полного радости молодого человека стала шоком.

Напомним, в конце мая неизвестный устроил стрельбу на станции легкорельсового транспорта в Сан-Хосе (Калифорния), в результате чего погибли как минимум восемь человек. Полиции удалось ликвидировать стрелка.