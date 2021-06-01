20-річного репера Lil Loaded знайшли мертвим напередодні винесення вироку у справі про вбивство

Реперу Lil Loaded пророкували успішну музичну кар'єру, проте реалізувати задумане він не встиг. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.

20-річний репер Lil Loaded, справжнє імʼя якого Дешон Робертсон, був знайдений мертвим у понеділок, 31 травня, в окрузі Даллас (США) напередодні слухання у справі про ненавмисне вбивство його найкращого друга, повідомляє The Dallas Morning News.

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Звинувачення у скоєнні злочину було предʼявлене хлопцеві в жовтні 2020 року. За даними слідства, він вистрілив 18-річному Халілу Вокеру в живіт із гвинтівки, а потім відвіз свого друга в лікарню, де він помер від травми. Поліція повідомила, що на телефоні Вокера було відео, на якому Робертсон стріляв у нього.

Спочатку Lil Loaded був звинувачений у вбивстві, проте в березні цього року статтю перекваліфікували на "ненавмисне вбивство". За словами його адвоката Ашкана Мехріярі, за стрільбою не було "ніякого злого умислу".

Згідно з протоколами суду, у вівторок він повинен був постати перед судом для виголошення догани. Наразі правоохоронці не озвучують офіційну причину смерті співака і не розкривають ніяких подробиць інциденту.

Адвокат загиблого назвав його смерть "дуже трагічною та несподіваною"

"У нього попереду дуже яскрава і великонадійна музична карʼєра", — зазначив Мехріарі.

Судячи з того, що публікував у соцмережах загиблий, зброя була його пристрастю, оскільки на численних фото та відео хлопець позує з пістолетами, гвинтівками й автоматами.

Зараз прихильники музиканта пишуть в соцмережах слова співчуття і не можуть повірити в те, що трапилося.

Робертсон найбільш відомий своїм хітом "6locc 6a6y" 2019 року. Він підписав контракт з Epic Records після того, як "6locc 6a6y" став вірусним, набравши понад 29 мільйонів переглядів на YouTube. Минулого тижня трек був удостоєний золотого сертифіката Асоціації звукозаписної індустрії Америки.

Стенлі Габарт, чия продюсерська компанія працювала із звукозаписним лейблом, сказав, що смерть такого талановитого і повного радості молодика стала шоком.

Нагадаємо, наприкінці травня невідомий влаштував стрілянину на станції легкорельсового транспорту в Сан-Хосе (Каліфорнія), внаслідок чого загинули як мінімум вісім осіб. Поліції вдалося ліквідувати стрілка.