"Это слишком жутко!": Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

Писатель не смог досмотреть эту картину до конца и выключил кассету на середине фильма.

Известный американский писатель Стивен Кинг, известный как "король ужасов", в интервью Dread Central рассказал, какой фильм в жанре хоррор считает самым страшным.

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Несмотря на то, что по мотивам его романов были сняты такие жуткие картины как "Сияние", "Оно", "Кладбище домашних животных" и многие другие, сам Кинг наиболее страшным фильмом всех времен считает ленту 1999 года "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика.

"Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: выключите это! это слишком жутко и странно", – объяснил писатель.

Фильм, напугавший самого "короля ужасов" повествует о том, как три студента, Хезер Донахью, Джошуа Леонард и Майкл Уильямс, приезжают в старинное американское поселение Беркитсвиль, штат Мэриленд, чтобы снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр. Сама картина снята будто любительской камерой и показывает события глазами туристов, попавших в беду.

Несмотря на то, что изначально на съемки картины выделили всего около $60 тысяч, что по голливудским меркам очень мало, фильм стал суперуспешным в мировом прокате, заработав $248 млн. Он также попал в Книгу рекордов Гиннеса как кинопроект с наиболее успешным соотношением затрат и прибыли.

Напомним, в прошлом году Стивен Кинг позволил экранизировать три новеллы из сборника If it bleeds всего за один доллар. Режиссерами станут Бен Стиллер, Джон Ли Хэнкок и Даррен Аронофски. Речь идет о произведениях "Телефон мистера Харригана", "Крыса" и "Жизнь Чака".