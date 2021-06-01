"Це дуже страшно!": Стівен Кінг назвав найстрашніший фільм жахів

Письменник не зміг додивитися цю картину до кінця і вимкнув касету на середині фільму.

Відомий американський письменник Стівен Кінг, відомий як "король жахів", в інтерв'ю Dread Central розповів, який фільм у жанрі хоррор вважає найстрашнішим.

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Незважаючи на те, що за мотивами його романів були зняті такі моторошні картини як "Сяйво", "Воно", "Кладовище домашніх тварин" і багато інших, сам Кінг найбільш страшним фільмом усіх часів вважає стрічку 1999 року "Відьма з Блер: Курсова з того світу" режисерів Едуардо Санчеса і Деніела Міріка.

"Я був у лікарні під знеболювальними, коли вперше побачив це кіно. Син приніс мені касету із записом і сказав: "Ти повинен це подивитися". На половині я не витримав: вимкніть це! Це занадто моторошно і дивно", — пояснив письменник.

Фільм, який налякав самого "короля жахів" оповідає про те, як три студенти, Хезер Донахʼю, Джошуа Леонард і Майкл Вільямс, приїжджають у старовинне американське поселення Беркітсвіль, штат Меріленд, щоб зняти документальний фільм, заснований на легенді про відьму з Блер. Сама картина знята ніби любительською камерою і показує події очима туристів, які потрапили в біду.

Незважаючи на те, що спочатку на зйомки картини виділили всього близько $ 60 тисяч, що за голлівудськими мірками дуже мало, фільм став суперуспішним у світовому прокаті, заробивши $ 248 млн. Він також потрапив до Книги рекордів Гіннеса як кінопроект з найбільш успішним співвідношенням витрат і прибутку.

Нагадаємо, що в минулому році Стівен Кінг дозволив екранізувати три новели зі збірки If it bleeds усього за один долар. Режисерами стануть Бен Стіллер, Джон Лі Хенкок і Даррен Аронофскі. Йдеться про твори "Телефон містера Харрігана", "Щур" і "Життя Чака".