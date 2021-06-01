В Одессе состоялся первый открытый кастинг "Мисс Украина – 2021"

Впервые в истории национального конкурса состоялся открытый кастинг участниц «Мисс Украина – 2021». Масштабное мероприятие проходило в ресторанном комплексе Queen Odessa, попробовать свои силы пришли более 200 девушек.

Кастинг проходил в пять этапов. Профессиональное жюри оценивало участниц не только по внешним параметрам, умению вести себя на сцене, но и по умению девушек ориентироваться в ситуациях и интересно отвечать на вопросы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

«Мисс Украина - это собирательный образ девушки, который включает в себя интеллект, красоту, талант, высокие моральные и духовные ценности, желание помогать людям и делать мир лучше», — отмечает глава комитета конкурса Вероника Щипцова.

Оценивало конкурсанток жюри, в состав которого вошли: директор конкурса Вероника Щипцова, «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша, «Мисс Украина — 2018» Леонила Гузь, «Мисс Земля — ​​2017» Диана Мироненко и «Вице-Мисс Украина — 2019» Валерия Кучеренко.

В финале кастинга были названы конкурсантки, которые прошли в следующий этап отбора, а также было разыграно множество призов от партнеров и спонсоров мероприятия: Ювелирный Дом «ZARINA» подарил нежную подвеску в виде сердца. Салон роскошных свадебных платьев «La Novale» разыграл среди девушек три великолепных вечерних платья. Также были разыграны билеты на концерты популярных исполнителей, сертификаты на услуги в салоне красоты «Style Deluxe», сертификаты на SPA в Premier hotel Odessa и сертификаты от международного ресторанного холдинга Bulldozer Group.

Следующий открытый кастинг 30 юбилейного национального конкурса красоты «Мисс Украина 2021» планируется в Харькове. Следите за анонсами.