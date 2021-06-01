В Одесі відбувся перший відкритий кастинг "Міс Україна - 2021"

Вперше в історії національного конкурсу відбувся відкритий кастинг учасниць «Міс Україна — 2 021». Масштабний захід проходило в ресторанному комплексі Queen Odessa, спробувати свої сили прийшли понад 200 дівчат.

Кастинг проходив у пʼять етапів. Профессіольнальне журі оцінювало учасниць не тільки за зовнішніми параметрами, уміння вести себе на сцені, а й уміння дівчат орієнтуватися в ситуаціях і цікаво відповідати на питання.

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«Міс Україна - збірний образ дівчини, який включає в себе інтелект, красу, талант, високі моральні та духовні цінності, бажання допомагати людям і робити світ кращим», - зазначає глава комітету конкурсу Вероніка Щіпцова.

Оцінювало конкурсанток журі, до складу якого увійшли: директор конкурсу Вероніка Щіпцова, «Міс Україна - 2019» Маргарита Паша, «Міс Україна - 2018» Леоніла Гузь, «Міс Земля — 2017» Діана Мироненко і «Віце-Міс Україна - 2019» Валерія Кучеренко.

У фіналі кастингу були названі конкурсантки, які пройшли у наступний етап відбору, а також було розіграно безліч призів від партнерів та спонсорів заходу: Ювелірний Дім «ZARINA» подарував ніжну підвіску у вигляді серця.

Салон розкішних весільних суконь «La Novale» розіграв серед дівчат три чудові вечірні сукні. Також було розіграно квитки на концерти популярних виконавців та сертифікати на послуги в салоні краси «Style Deluxe», сертифікати на SPA в Premier hotel Odessa та сертифікати від міжнародного ресторанного холдингу Bulldozer Group.

Наступний відкритий кастинг 30 ювілейного національного конкурсу краси «Міс Україна 2021» планується в Харкові. Слідкуйте за анонсами.