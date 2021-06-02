Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай появится на обложке британского Vogue

23-летняя выпускница Оксфорда выступает за доступность образования для женщин. За свою деятельность была тяжело ранена в 2012 году боевиками Талибана

Малала Юсуфзай, известная правозащитница из Пакистана, пострадавшая за свою деятельность, появится на обложке нового британского Vogue.

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23-летняя девушка закончила Оксфордский университет, сейчас занимается телепродюсированием и борется за доступность образования для всех женщин в мире. Малала в 17 лет стала самой юной лауреаткой Нобелевской премии мира.

Свою деятельность она начала еще в 11 лет, в 2009 году, когда вела блог для ВВС. Она подробно рассказывала о своей жизни при режиме талибов, об их попытке взять под контроль долину Сват и о своих взглядах на развитие образования для девочек. В конце 2009 года пакистанские военные изгнали талибов из долины, и Малала заняла первое место на ежегодной Национальной пакистанской молодежной премии мира за свою просветительскую деятельность.

[ + – ] Малала Юсуфзай на встрече с четой Обама в Белом доме

Однако талибы объявили на Малалу охоту. И в 2012 году, когда она возвращалась домой на школьном автобусе, боевики этой террористической организации, остановили автобус, допросили учеников, и, выяснив, кто из них Малала, выстрелили ей в лицо.

Пуля прошла навылет и ранила еще двух девочек. Малалу доставили в военный госпиталь в Пешаваре, позже переправили в Великобританию.

Группа из пятидесяти исламских священнослужителей в Пакистане вынесли фетву против тех, кто пытался убить Малалу.

История Малалы разошлась по миру, она выступала в ООН, стала лауреаткой Нобелевской премии мира, подружилась с Мишель Обамой, основала свой собственный некоммерческий фонд и послужила вдохновением для миллионов девушек и девочек по всему миру.

Она недавно открыла собственное производство Extracurricular. По многолетнему контракту с AppleTV + компания будет выпускать документальные фильмы об образовании девочек и правах женщин, а также комедии, мультфильмы и детские сериалы.

На обложке Vogue Малала предстанет в традиционном пакистанском наряде и с покрытой головой.

"Мусульманские, пуштунские или пакистанские девушки, одевающиеся в традиционном стиле, считаются угнетенными и лишенными права голоса, однако я хочу показать, что у нас есть свой собственный голос и мы равны в нашей культуре", — рассказала Малала в интервью для Vogue.

Семья Малалы переехала в Бирмингем и пока не собирается возвращаться в Пакистан, потому что девушка продолжает получать угрозы от лидеров Талибана и она пока не уверена, что тамошнее правительство сможет обеспечить ей безопасность.

Сейчас она, по своим собственным словам, наслаждается тем же, что и ее сверстники: ходит в МакДональдс, встречается с друзьями, посещает матчи по крикету и пытается понять, чем будет заниматься в будущем. Она не уверена, что выйдет замуж, хоть и получает много брачных предложений из Пакистана.