Пакистанська правозахисниця Малала Юсафзай з'явиться на обкладинці британського Vogue

23-річна випускниця Оксфорда виступає за доступність освіти для жінок. За свою діяльність була важко поранена в 2012 році бойовиками Талібану.

Малала Юсафзай, відома правозахисниця з Пакистану, яка постраждала за свою діяльність, з'явиться на обкладинці нового британського Vogue.

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23-річна дівчина закінчила Оксфордський університет, зараз займається телепродюсуванням і бореться за доступність освіти для всіх жінок у світі. Малала в 17 років стала наймолодшою лауреаткою Нобелівської премії миру.

Свою діяльність вона розпочала ще в 11 років, у 2009 році, коли вела блог для ВВС. Вона детально розповідала про своє життя при режимі талібів, про їхню спробу взяти під контроль долину Сват і про свої погляди на розвиток освіти для дівчаток. Наприкінці 2009 року пакистанські військові вигнали талібів із долини, і Малала посіла перше місце на щорічній Національній пакистанській молодіжній премії миру за свою просвітницьку діяльність.

[ + – ] Малала Юсафзай на зустрічі з подружжям Обама в Білому домі

Однак таліби оголосили на Малалу полювання. І в 2012 році, коли вона поверталася додому на шкільному автобусі, бойовики цієї терористичної організації, зупинили автобус, допитали учнів, і, з'ясувавши, хто з них Малала, вистрілили їй в обличчя.

Куля пройшла навиліт і поранила ще двох дівчаток. Малалу доставили у військовий госпіталь в Пешаварі, пізніше переправили до Великобританії.

Група з п'ятдесяти ісламських священнослужителів у Пакистані винесли фетву проти тих, хто намагався вбити Малалу.

Історія Малали розійшлася світом, вона виступала в ООН, стала лауреаткою Нобелівської премії миру, подружилася з Мішель Обамою, заснувала свій власний некомерційний фонд і слугувала натхненням для мільйонів дівчат і дівчаток по всьому світу.

Вона нещодавно відкрила власне виробництво Extracurricular. З багаторічного контракту з AppleTV+ компанія випускатиме документальні фільми про освіту дівчаток і права жінок, а також комедії, мультфільми та дитячі серіали.

На обкладинці Vogue Малала постане в традиційному пакистанському вбранні та з покритою головою.

"Мусульманські, пуштунські або пакистанські дівчата, які вдягаються в традиційному стилі, вважаються пригнобленими і позбавленими права голосу, однак я хочу показати, що в нас є свій власний голос і ми рівні в нашій культурі", — розповіла Малала в інтерв'ю для Vogue.

Сім'я Малали переїхала в Бірмінгем і поки не збирається повертатися в Пакистан, тому що дівчина продовжує отримувати погрози від лідерів Талібану та вона поки не впевнена, що тамтешній уряд зможе забезпечити їй безпеку.

Зараз вона, за своїми власними словами, насолоджується тим же, що й її однолітки: ходить в МакДональдс, зустрічається з друзями, відвідує матчі з крикету і намагається зрозуміти, чим займатиметься в майбутньому. Вона не впевнена, що вийде заміж, хоч і отримує багато шлюбних пропозицій з Пакистану.