Serpenti Metamorphosis: BVLGARI обновила "змеиную" коллекцию сумок (фото, видео)
Греческий модельер Мэри Катранцу обновила классические сумки бренда, создав поистине невероятную коллекцию Serpenti Metamorphosis.
Итальянская компания BVLGARI, производящая предметы роскоши, представила результат своей коллаборации с греческим модельером из Лондона Мэри Катранцу (Mary Katrantzou) – капсульную коллекцию сумок и минодьеров Bulgari Serpenti.
В нее вошли сумки Serpenti Metamorphosis, Serpenti Metamorphosis Handle и миниатюрная версия Serpenti Metamorphosis Minaudière, дополненные набором шелковых шарфов и кашемировых платков.
Модельер, получившая известность как "королева принтов" за свои максималистичные и смелые творения, применила свой талант, чтобы полностью освежить легендарный мотив змеи и обновить классические сумки бренда.
Миниатюрные сумки из ярко-красной и аквамариновой кожи имеют золотые ручки в форме змей. Блестящие застежки в виде змеиных голов инкрустированы драгоценными камнями глазками. Ряд более крупных сумок с верхней ручкой украшены бусинами и блестками в виде бабочек, которые компенсируют жесткость застежки в виде змеиной головы. Изюминка коллекции – минодьер (миниатюрная сумка с жесткой основой и богатой отделкой) в виде змеиной головы, покрытой эмалью и золотом с глазами из хрусталя.
"Serpenti для меня — символ женственности, трансформации и возрождения, его символическая природа восходит к древнеримской и греческой мифологии. Serpenti сбрасывает свою кожу, чтобы обеспечить рост новой, и эта идея метаморфозы стала вдохновением для нашего сотрудничества. Каждый переживает свой собственный путь роста, и все мы проходим через определенные метаморфозы в жизни. Это причина того, что Serpenti имеет такое большое значение", – рассказала дизайнер.
Лицом рекламной кампании стала российская супермодель Наталья Водянова, жена Антуана Арно, сына владельца империи LVMH, в которую входит и BVLGARI. В объективе Хьюго Конта она позирует в комбинезонах Haute Couture от Mary Katrantzou, созданных специально для этой съемки.
"Как только мы решили, что темой коллекции будет Metamorphosis, я почувствовал, что кампания также должна быть сосредоточена вокруг женщины, которая воплощает идеи женственности, эволюции и возрождения. Я сразу понял, что это должна быть Наталья", – подчеркнула Катранцу.
Цена вещей из новой коллекции впечатляет. Так, тем, кто захочет купить минодьер в виде змеиной головы, придется выложить за него $5550, а кулонминодьер обойдется в $3950. За сумку, расшитую кристаллами и бабочками придется выложить $10100.
Ранее компания BVLGARI представила манжетные часы Serpenti Misteriosi Cleopatra, на создание которых мастеров вдохновила древнеегипетская царица Клеопатра. На их создание ушло 4000 бриллиантов и несколько крупных драгоценных камней.