Serpenti Metamorphosis: BVLGARI оновила "зміїну" колекцію сумок (фото, відео)
Грецький модельєр Мері Катранзу оновила класичні сумки бренду, створивши воістину неймовірну колекцію Serpenti Metamorphosis.
Італійська компанія BVLGARI, яка виробляє предмети розкоші, представила результат своєї колаборації з грецьким модельєром з Лондона Мері Катранзу (Mary Katrantzou) — капсульну колекцію сумок і мінодьерів Bulgari Serpenti.
До неї увійшли сумки Serpenti Metamorphosis, Serpenti Metamorphosis Handle і мініатюрна версія Serpenti Metamorphosis Minaudière, доповнені набором шовкових шарфів і кашемірових хусток.
Модельєр, що здобула популярність як "королева принтів" за свої максималістичні та сміливі творіння, застосувала свій талант, щоб повністю освіжити легендарний мотив змії і оновити класичні сумки бренду.
Мініатюрні сумки з яскраво-червоної та аквамаринової шкіри мають золоті ручки у формі змій. Блискучі застібки у вигляді зміїних голів інкрустовані дорогоцінними каменями оченятами. Низка більших сумок з верхньої ручкою прикрашені намистинами і блискітками у вигляді метеликів, які компенсують жорсткість застібки у вигляді зміїної голови. Родзинка колекції — мінодьер (мініатюрна сумка з жорсткою основою і багатою обробкою) у вигляді зміїної голови, покритої емаллю і золотом з очима з кришталю.
"Serpenti для мене — символ жіночності, трансформації та відродження, його символічна природа сходить до давньоримської і грецької міфології. Serpenti скидає свою шкіру, щоб забезпечити зростання нової, і ця ідея метаморфози стала натхненням для нашої співпраці. Кожен переживає свій власний шлях зростання, і всі ми проходимо через певні метаморфози в житті. Це причина того, що Serpenti має таке велике значення", — розповіла дизайнер.
Обличчям рекламної кампанії стала російська супермодель Наталія Водянова, дружина Антуана Арно, сина власника імперії LVMH, в яку входить і BVLGARI. В об'єктиві Хьюго Конта вона позує в комбінезонах Haute Couture від Mary Katrantzou, створених спеціально для цієї зйомки.
"Як тільки ми вирішили, що темою колекції буде Metamorphosis, я відчув, що кампанія також повинна бути зосереджена навколо жінки, яка втілює ідеї жіночності, еволюції та відродження. Я відразу зрозумів, що це повинна бути Наталя", — підкреслила Катранзу.
Ціна речей з нової колекції вражає. Так, тим, хто захоче купити мінодьеру у вигляді зміїної голови, доведеться викласти за нього $5550, а кулон мінодьер обійдеться в $3950. За сумку, розшиту кристалами і метеликами доведеться викласти $10 100.
Раніше компанія BVLGARI представила манжетний годинник Serpenti Misteriosi Cleopatra, на створення якого майстрів надихнула давньоєгипетська цариця Клеопатра. На його створення пішло 4000 діамантів і кілька великих дорогоцінних каменів.