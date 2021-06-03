Певец Робби Уильямс лишился пышной шевелюры в прямом эфире (видео)

Во время карантина артист отрастил длинные волосы, которые на камеру остригла его жена.

47-летний британский певец Робби Уильямс лишился волос за считанные минуты, а за процессом могли наблюдать сотни тысяч людей из числа подписчиков его жены, актрисы-турчанки Айды Филд в Instagram. Возлюбленная артиста и мать его четверых детей остригла благоверного на камеру, а видео поделилась на своей странице в соцсети.

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На записи Айда размахивает машинкой для стрижки, стоя на балконе рядом со своим мужем с впечатляющей шевелюрой. Буквально за пару минут от пышной копны волос не остается ничего, а Робби предстает совершенно лысым.

"@robbiewilliam — это все или ничего, когда дело доходит до его волос… и, по-видимому, теперь ничего! #Nohairdontcare #instamood # thebaldandthebeautiful # whoʼsnext? AW xx", – говорится в подписи к видео.

Поклонникам певца такая трансформация понравилась. Некоторые з них отметили, что она снова "как Робби 90-ых" и выглядит намного моложе и лучше.

Айда, которой сейчас 42 года, и Робби поженились в 2010 году и сейчас воспитывают 8-летнюю дочь Теодору, 6-летнего Чарли, 2-летнюю Коллет и годовалого Бо. Двух последних выносила и родила суррогатная мать.

Пара старается не показывать лица детей, однако часто делятся видео с ними, правда, и сыновья, и дочки певца сняты со спины.

Недавно Уильямс рассказал об изоляции со своей семьей и признался, что это было необычайное время для него:

"Я давно хотел вернуться к работе и заняться чем-то. И я думал: "У меня какое-то беспокойство по поводу того, что я не могу получить, быть и делать — не знал, что это значит!". А затем я подумал про себя: "Знаете, я нахожусь в нужном месте, с нужными людьми в нужное время. Возможно, больше никогда на этой планете я не смогу проводить так много времени с семьей, детьми, поэтому я очень благодарен".

Робби ранее признавался, что Айда, пПридя в его жизнь, полностью изменила ее. Он бросил курить и травить организм энергетиками, увлекся спортом, стал более осознанным человеком.

Напомним, в декабре прошлого года Уильямс сдал анализ крови, и оказалось, что в его организме опасно высокий уровень содержания ртути. Самой вероятной причиной этого явилась диета музыканта – он ел рыбу и морепродукты дважды в день.