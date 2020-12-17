Робби Уильямс отравился ртутью – сказалось чрезмерное увлечение рыбой и морепродуктами

Испуганный певец сразу перешел на веганскую диету.

46-летний певец и бывший солист Take That Робби Уильямс сдал анализ крови, и оказалось, что в его организме опасно высокий уровень содержания ртути. Самой вероятной причиной этого явилась диета музыканта – он ел рыбу и морепродукты дважды в день. Об этом сообщило издание Mirror.

По словам Уильямса, он не подозревал о своих проблемах со здоровьем, а сдать анализ его заставила жена. "Я сдал анализ на ртуть, потому что моя жена невротична, она постоянно проходит всевозможные обследования", – пояснил певец.

Уильямс пошутил, что побил рекорд по уровню ртути в организме. Врачи предупредили его, что пристрастие к осьминогам, кальмарам и тунцу может привести к раку кожи и заболеваниям легких.

"На следующий день после общения с врачом я перешел на растительную терапию", – сказал музыкант.

Морская рыба, особенно тунец, рыба-меч, королевская макрель и марлин, а также все моллюски накапливают в своих организмах ртуть, содержащуюся в микроскопических дозах в воде.

Хронические отравления ртутью (их также называют меркуриализмом) возникают из-за длительного воздействия малых доз ртути на человека (они могут лишь немного превышать санитарные нормы). Опасны такие отравления тем, что могут вызвать не только физические, но иногда и психические отклонения.

В морепродуктах содержится так называемая метилированная ртуть (ее органические соединения).

А накануне Рождества Робби Уильямс ненадолго стал премьер-министром Великобритании. Он сыграл Бориса Джонсона в праздничном клипе Can’t Stop Christmas. В нем герой Уильямса вспоминает о событиях уходящего года, который "оказался каким-то нездоровым". Но он уверен, что ничто не сможет испортить веселья в праздники.

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Напомним, Харьковский лабораторный центр сообщил, что в Дергачевском лицее Харьковской области зафиксировано 43 случая отравления детей. Медики пытаются установить что стало причиной массового отравления.