Будет 13-м: королева Елизавета встретится с Джо Байденом на следующей неделе

46-й президент США прибудет в Великобританию на встречу лидеров "Большой семерки"

Американский президент скоро должен встретиться с Владимиром Путиным, и это новость живо обсуждают в мировых СМИ. Журналисты пытаются выяснить, какой отель лидеры выберут в Женеве, Швейцария, где намечено рандеву и о чем они будут говорить. Однако, как оказалось, Байдена ждет еще одна важная встреча – с королевой Великобритании. Об этом пишет ВВС.

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Королева пригласила 46-го президента США и первую леди Джилл Байден в Виндзорский замок, 13 июня, в воскресение.

Байден как раз завершит свой официальный визит в Великобританию на встречу "Большой семерки".

Ее Величество, которой исполнилось 95 лет, за 69 лет своего правления она встречалась со всеми президентами США, что занимали этот пост, кроме Линдона Джонсона.

Первым американским президентом, который пожал руку королеве, стал Дуайт Эйзенхауэр в 1957 году.

Джона и Жаклин Кеннеди королева принимала в Букингемском дворце в 1961 году.

[ + – ] Чета Кеннеди на приеме в Букингемском дворце Фото: BBC

С Рональдом Рейганом королева каталась верхом в парке Виндзорского замка во время его визита в 1982 году. На лошадях, которые были подарены королеве конной полицией Канады.

[ + – ] Королева Елизавета и Рональд Рейган Фото: The Royal Family

С Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп королева встречалась во время грандиозного приема в Букингемском дворце в 2019 году.

Трамп на банкете говорил о мужестве британского народа во время Второй мировой войны и назвал королеву "великой женщиной".

На торжественном приеме присутствовали члены королевской семьи, в том числе принц Уильям и Кейт Миддлтон, премьер-министр Британии Тереза Мэй и члены ее правительства.

Трамп тогда умудрился нарушить протокол: во время произнесения речи он положил руку на спину королевы.

[ + – ] Королева Елизавета и Дональд Трамп Фото: The Royal Family

Впрочем, в 2013 году протокол нарушила Мишель Обама, она обняла королеву в порыве чувств во время официального визита в 2013 году.

Тогда первую леди раскритиковали все таблоиды. Но в своей книге мемуаров Becoming Мишель раскрыла детали того инцидента в Букингемском дворце. По словам Обамы, во время встречи с Ее Величеством, глядя на Мишель, королева заметила: "Вы такая высокая". Первая леди ответила на это, что ее туфли на каблуке от Jimmy Choo добавляют ее росту пару дюймов. В этот момент Елизавета II "с разочарованием показала на свои черные туфли" и произнесла: "Эти туфли – сплошное недоразумение, не правда ли?".

"Тогда я призналась Королеве, что у меня болят ноги. Она призналась, что и у нее болят. Мы смотрели друг на друга с одинаковым выражением лица. Что-то вроде: "Когда же все эти мировые лидеры, стоящие тут вокруг нас, наконец, закончат?". И тут Королева очаровательно рассмеялась. В этот момент мне было абсолютно неважно, что она иногда носит бриллиантовую корону, а я прилетела в Лондон на президентском самолете: мы обе были всего лишь двумя уставшими женщинами, страдающими от неудобной обуви. А затем я сделала то, что делаю инстинктивно, когда чувствую связь с человеком, который разделяет мои чувства. Я ласково положила руку ей на плечо. В тот момент я не думала, что совершаю то, что считается эпическим промахом", – описывала ситуацию Мишель. Но отметила, что королева отнеслась к ситуации с юмором и также ответила на объятие.