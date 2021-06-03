Буде 13-м: королева Єлизавета зустрінеться з Джо Байденом наступного тижня

46-й президент США прибуде до Великобританії на зустріч лідерів "Великої сімки"

Американський президент скоро повинен зустрітися з Володимиром Путіним, і цю новину жваво обговорюють у світових ЗМІ. Журналісти намагаються з'ясувати, який готель лідери виберуть в Женеві, Швейцарія, де намічене рандеву і про що вони говоритимуть. Однак, як зʼясувалося, Байдена чекає ще одна важлива зустріч — з королевою Великобританії. Про це пише ВВС.

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Королева запросила 46-го президента США і першу леді Джилл Байден у Віндзорський замок, 13 червня, в неділю.

Байден якраз завершить свій офіційний візит до Великобританії на зустріч "Великої сімки".

Її Величність, якій виповнилося 95 років, за 69 років свого правління зустрічалася з усіма президентами США, що займали цей пост, крім Ліндона Джонсона.

Першим американським президентом, який потиснув руку королеві, став Дуайт Ейзенхауер у 1957 році.

Джона та Жаклін Кеннеді королева приймала в Букінгемському палаці в 1961 році.

[ + – ] Подружжя Кеннеді на прийомі в Букінгемському палаці Фото: trump-elections

З Рональдом Рейганом королева каталася верхи в парку Віндзорського замку під час його візиту в 1982 році. На конях, які були подаровані королеві кінною поліцією Канади.

[ + – ] Королева Єлизавета та Рональд Рейган Фото: The Royal Family

З Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп королева зустрічалася під час грандіозного прийому в Букінгемському палаці в 2019 році.

Трамп на банкеті говорив про мужність британського народу під час Другої світової війни і назвав королеву "великою жінкою".

На урочистому прийомі були присутні члени королівської сім'ї, зокрема принц Вільям і Кейт Міддлтон, прем'єр-міністриня Британії Тереза Мей і члени її уряду.

Трамп тоді примудрився порушити протокол: під час виголошення промови він поклав руку на спину королеви.

[ + – ] Королева Єлизавета й Дональд Трамп Фото: The Royal Family

Утім, у 2013 році протокол порушила Мішель Обама, вона обійняла королеву в пориві почуттів під час офіційного візиту в 2013 році.

Тоді першу леді розкритикували всі таблоїди. Але в своїй книзі мемуарів Becoming Мішель розкрила деталі того інциденту в Букінгемському палаці. За словами Обами, під час зустрічі з Її Величністю, дивлячись на Мішель, королева помітила: "Ви така висока". Перша леді відповіла на це, що її туфлі на підборах від Jimmy Choo додають її росту кілька дюймів. У цей момент Єлизавета II "з розчаруванням показала на свої чорні туфлі" і вимовила: "Ці туфлі — суцільне непорозуміння, чи не так?".

"Тоді я зізналася Королеві, що в мене болять ноги. Вона зізналася, що й у неї болять. Ми дивилися одна на одну з однаковим виразом обличчя. Щось на зразок: "Коли ж усі ці світові лідери, які стоять тут навколо нас, нарешті, закінчать?". І тут Королева чарівно сміялася. У цей момент мені було абсолютно неважливо, що вона іноді носить діамантову корону, а я прилетіла до Лондона на президентському літаку: ми обидві були всього лише двома втомленими жінками, які страждають від незручного взуття. А потім я зробила те, що роблю інстинктивно, коли відчуваю зв'язок із людиною, яка розділяє мої почуття. Я ласкаво поклала руку їй на плече. У той момент я не думала, що роблю те, що вважається епічним промахом", — описувала ситуацію Мішель. Але зазначила, що королева поставилася до ситуації з гумором і також відповіла на обійми.