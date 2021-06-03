Фанаты создали американскую версию Гарри Поттера с Киану Ривзом и Морганом Фрименом (видео)

В свое время автор "поттерианы" Джоан Роулинг запретила брать в фильм американских актеров. Теперь же цифровые технологии позволили подсмотреть, как бы выглядела популярная франшиза, если бы в ней появились Николас Кейдж, Морган Фримен и даже Киану Ривз.

Популярная сага о Гарри Поттере заиграла новыми красками после того, как фанаты фильма изменили взрослый актерский состав с помощью технологии DeepFake, позволяющей, благодаря искусственному интеллекту, накладывать одно лицо на другое без потери мимики.

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Поклонники киноистории о приключениях юного волшебника и его друзей таким образом внедрили в картину американских актеров. Как известно, в свое время продюсеры франшизы и сама автор вселенной Гарри Поттера, британская писательница Джоан Роулинг были против того, чтобы привлекать актеров из США на ключевые роли. Однако теперь можно увидеть, как бы смотрелись в стенах Хогвардса голливудские звезды первой величины.

Пользователь Youtube, Рэйс Арчибольд поделился видео, в котором взрослые в "Гарри Поттере" превращаются в американских звезд. Клип, который быстро набрал десятки тысяч просмотров, начинается с того, что сценарист Стив Кловс и Джоан Роулинг обсуждают, что им не нужен американский актерский состав для франшизы. Затем Арчибольд предлагает зрителям мельком увидеть, как мог бы выглядеть "Гарри Поттер" по-американски.

На кадрах Морган Фриман перевоплотился в Дамблдора, Адам Драйвер – в Снейпа, Мерил Стрип стала профессором Минервой МакГонагалл, а Киану Ривз – Сириусом Блэком. Но на этом автор не остановился и приделал лицо Мэттью МакКонахи Гаррику Олливандеру, а Николас Кейдж предстал в роли Волдеморта. Сэмюэл Л. Джексон появился в образе профессора Квиррелла, Джейсон Момоа – в роли Рубеуса, Кейт Маккиннон превратилась в Риту Скитер.

Помимо этих актеров, в ролике на доли секунды появляются Стив Бушеми в роли Аргуса Филча, Шайа Лабаф в образе проводника рыцарского автобуса, Фрэнсис МакДорманд в виде профессора Помоны Спраут, Сэм Роквелл в роли Гилдероя Локхарта и даже Леонардо Ди Каприо в роли Барти Крауча-младшего.

Несмотря на использование искусственного интеллекта для подмены героев, сложно не согласиться с тем, что многие американские звезды выглядят почти так же, как и настоящий актерский состав "Гарри Поттера". Джон Хэмм в роли Люциуса, пожалуй, самый убедительный из них. Главный герой сериала "Безумцы" и Джейсон Айзекс, сыгравший злобного отца Малфоя, в реальной жизни считаются двойниками знаменитостей. Не меньше похожи Алан Рикман и Адам Драйвер. А что касается Николаса Кейджа в роли Волдеморта, то, по мнению пользователей, создатели, в случае чего, могут без проблем заменить британского актера американским, и никто не почувствует никакой разницы.

Тем временем к 20-летию выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень" в WarnerMedia Kids & Family сообщили о том, что поклонников саги о мальчике-волшебнике ждет сюрприз.