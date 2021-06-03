Фанати створили американську версію Гаррі Поттера з Кіану Рівзом і Морганом Фріменом (відео)

Свого часу авторка "поттеріани" Джоан Роулінг заборонила брати у фільм американських акторів. Тепер же цифрові технології дозволили підглянути, як би виглядала популярна франшиза, якби в ній з'явилися Ніколас Кейдж, Морган Фрімен і навіть Кіану Рівз.

Популярна сага про Гаррі Поттера заграла новими фарбами після того, як фанати фільму змінили дорослий акторський склад за допомогою технології DeepFake, що дозволяє, завдяки штучному інтелекту, накладати одне обличчя на інше без втрати міміки.

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Шанувальники кіноісторії про пригоди юного чарівника і його друзів таким способом впровадили в картину американських акторів. Як відомо, свого часу продюсери франшизи і власне авторка всесвіту Гаррі Поттера, британська письменниця Джоан Роулінг були проти того, щоб залучати акторів із США на ключові ролі. Однак тепер можна побачити, як би виглядали в стінах Ґогвордсу голлівудські зірки першої величини.

Користувач Youtube, Рейс Арчібольд поділився відео, в якому дорослі в "Гаррі Поттері" перетворюються на американських зірок. Кліп, який швидко набрав десятки тисяч переглядів, починається з того, що сценарист Стів Кловс і Джоан Роулінг обговорюють, що їм не потрібен американський акторський склад для франшизи. Потім Арчібольд пропонує глядачам мигцем побачити, як міг би виглядати "Гаррі Поттер" по-американськи.

На кадрах Морган Фріман перевтілився в Дамблдора, Адам Драйвер — у Снейпа, Меріл Стріп стала професоркою Мінервою Макґонеґел, а Кіану Рівз — Сіріусом Блеком. Але на цьому автор не зупинився і приробив обличчя Меттью Мак-Конегей Гарріку Олівандера, а Ніколас Кейдж постав у ролі Волдеморта. Семюел Л. Джексон з'явився в образі професора Квірела, Джейсон Момоа — в ролі Рубеус, Кейт Маккінон перетворилася на Ріту Скітер.

Крім цих акторів, у ролику на частки секунди з'являються Стів Бушемі в ролі Аргуса Філча, Шайа ЛаБаф в образі провідника лицарського автобуса, Френсіс Макдорманд у вигляді професора Помони Спраут, Сем Роквелл у ролі Ґільдероя Локарта і навіть Леонардо Ді Капріо в ролі Барті Крауча-молодшого.

Незважаючи на використання штучного інтелекту для підміни героїв, складно не погодитися з тим, що багато американських зірок виглядають майже так само, як і справжній акторський склад "Гаррі Поттера". Джон Гемм ц ролі Луціуса, мабуть, найпереконливіший з них. Головний герой серіалу "Божевільні" та Джейсон Айзекс, який зіграв злісного батька Мелфоя, в реальному житті вважаються двійниками знаменитостей. Не менше схожі Алан Рікман та Адам Драйвер. А що стосується Ніколаса Кейджа в ролі Волдеморта, то, на думку користувачів, творці, в разі чого, можуть без проблем замінити британського актора американським, і ніхто не відчує ніякої різниці.

Тим часом до 20-річчя виходу фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" у WarnerMedia Kids & Family повідомили про те, що шанувальників саги про хлопчика-чарівника чекає сюрприз.