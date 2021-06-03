Выдвижные морозильные камеры и безрамочные ТВ-экраны. Haier: техника, которая вдохновляет

Невозможно представить жизнь современного человека без бытовой техники. Если подойти к её выбору грамотно и осознанно, можно значительно облегчить свою жизнь и сэкономить уйму времени на любимые увлечения и досуг.

Выбирая бытовую технику, мы ориентируемся на ее цену, энергопотребление, мощность, дизайн и насколько успешно бренд зарекомендовал себя на рынке. А если мы скажем, что существует бренд, который соответствует всем критериям выбора на все сто процентов?

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Премиальная бытовая техника Haier отличается не только безупречным стилем, но и отменным качеством.

Впервые в Украине бытовая техника Haier была эксклюзивно представлена в декабре 2020 года бренд-шопами в двух магазинах сети Цитрус (Киев и Одесса).

Чем отличаются холодильники Haier

При выборе холодильника важно помнить не только о его надежности, но и о соответствии всем стандартам. Холодильники Haier действительно поражают своей технологичностью.

Особенно удивляют выдвижные морозильные камеры — позволяют с удобством хранить продукты, это выглядит эффектно и по-новому. Обзор содержимого одним движением руки и экономия электроэнергии – не нужно сначала открывать дверь морозилки, затем вытягивать ящик (неудобно и долго, к тому же уходит холод).

3D дизайн холодильника отлично вписывается в современный дизайн кухонь: широкие выдвижные ящики нижнего корпуса кухонь смотрятся в едином стиле с выдвижными ящиками морозильной камеры холодильника.

Важное преимущество холодильников Haier — технология охлаждения морозильной камеры, функции суперохлаждения и суперзамораживания.

Во всех моделях холодильников Haier используется технология TotalNoFrost, обеспечивающая отсутствие наледи в отделениях и на продуктах. Больше нет необходимости в ручном размораживании!

В холодильниках Haier используется турмалиновий и ультрафиолетовый антибактериальный модуль, он обеспечивает ионизацию и обеззараживание воздуха. Это избавляет от неприятных запахов, гарантирует более гигиеничное а, значит, и более длительное хранение продуктов.

На все холодильники Haier действует увеличенная гарантия 5 лет при покупке в Haier Shop в "Цитрусе" в Киеве (Крещатик, 29) и Одессе (Вице-Адмирала Жукова, 17/19) ! А также 12 лет гарантии на все виды моторов.

Чем отличаются стиральные машины Haier

Казалось бы, куда уже упрощать процесс стирки белья? Но и тут прогресс не стоит на месте. В ассортименте Haier присутствует стирально-сушильная машина с двумя барабанами. Модель не только ярко смотрится в интерьере, но и является очень функциональной.

В этой стиральной машине оба барабана могут стирать, а нижний еще и сушить: один барабан стирает, второй — сушит бельё. Также эта модель управляется со смартфона.

В стиральных машинах Haier используется брендовая запатентованная технология – Dual Spray – функция тщательного смыва пенки от порошка с дверцы, благодаря чему манжеты и внутренняя поверхность стекла люка всегда остаются чистыми.

С помощью программы освежения паром любая одежда, даже та, которую нельзя стирать в стиральной машине, будет приведена в порядок.

А благодаря антибактериальной обработке манжетов и люка, в стиральной машине всегда соблюдается гигиена: не развиваются плесень и грибок.

Ещё одна полезная функция стиральных машин Haier — возможность дозагрузки в первые 20 минут стирки. Кстати, благодаря увеличенному размеру дверцы, в барабан поместится даже плед!

На стиральные машины Haier действует общая гарантия 3 года и при покупке в Haier Shop в "Цитрусе" в Киеве (Крещатик, 29) и Одессе (Вице-Адмирала Жукова, 17/19) – целых 5 лет!

Чем отличаются телевизоры Haier

Безрамочный дизайн телевизоров Haier позволяет получить максимум погружения в изображение и безграничное удовольствие от просмотра.

Благодаря официальному Android TV вы получите не только простой и элегантный интерфейс, но и доступ к играм и приложениям из магазина Google Play и YouTube на большом экране.

С помощью голосового управления найти фильм, сериал, узнать прогноз погоды или открыть настройки проще простого — просто сделайте голосовой запрос Google Ассистенту.

В группу компаний Haier входят премиальные бренды бытовой техники: Haier, Casarte, Leader, GE Appliances (США), Fisher & Paykel (Новая Зеландия), AQUA (Япония) и Candy (Италия)

Бытовая техника способна вдохновлять. Выбирайте Haier и убедитесь в этом сами. Увидеть и влюбиться в неё с первого взгляда можно в Haier Shop в "Цитрусе" по адресам:

- Киев, ул. Крещатик, 29 (2 этаж)

- Одесса, ул. Вице-Адмирала Жукова, 17/19 (2 этаж)

Haier Shop в "Цитрусе" – это 225 кв.м. пространства с ключевыми позициями ассортимента крупной бытовой техники и телевизоров: холодильники, стиральные и сушильные машины, варочные поверхности, духовые печи, вытяжки, а также мелкая бытовая техника (чайники, тостеры, блендеры и т.д.).

На бытовую технику Haier действует общая гарантия 3 года и при покупке в Haier Shop в "Цитрусе" – целых 5 лет. Также действует 12 лет гарантии на все двигатели, а на двигатели с прямым приводом (как у стиральных машин) – пожизненная гарантия.