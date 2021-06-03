Висувні морозильні камери і безрамкові ТВ-екрани. Haier: техніка, яка надихає

Неможливо уявити життя сучасної людини без побутової техніки. Якщо підійти до її вибору грамотно й усвідомлено, можна значно полегшити своє життя і заощадити багато часу на улюблені захоплення і дозвілля.

Вибираючи побутову техніку, ми орієнтуємося на її ціну, енергоспоживання, потужність, дизайн і наскільки успішно бренд зарекомендував себе на ринку. А якщо ми скажемо, що існує бренд, який відповідає всім критеріям вибору на всі сто відсотків?

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Преміальна побутова техніка Haier відрізняється не тільки бездоганним стилем, але й відмінною якістю.

Вперше в Україні побутова техніка Haier була ексклюзивно представлена в грудні 2020 року бренд-шопами в двох магазинах мережі Цитрус (Київ та Одеса).

Чим відрізняються холодильники Haier.

Під час вибору холодильника важливо пам'ятати не тільки про його надійність, а й про відповідність всім стандартам. Холодильники Haier дійсно вражають своєю технологічністю.

Особливо дивують висувні морозильні камери — дозволяють із зручністю зберігати продукти, це виглядає ефектно та по-новому. Огляд вмісту одним рухом руки й економія електроенергії — не потрібно спочатку відкривати двері морозилки, потім витягати ящик (незручно і довго, до того ж йде холод).

3D дизайн холодильника відмінно вписується в сучасний дизайн кухонь: широкі висувні ящики нижнього корпусу кухонь виглядають в єдиному стилі з висувними ящиками морозильної камери холодильника.

Важлива перевага холодильників Haier — технологія охолодження морозильної камери, функції суперохолодження і суперзаморожування.

У всіх моделях холодильників Haier використовується технологія TotalNoFrost, що забезпечує відсутність криги у відділеннях і на продуктах. Більше немає необхідності в ручному розморожуванні!

У холодильниках Haier використовується турмаліновий та ультрафіолетовий антибактеріальний модуль, він забезпечує іонізацію і знезараження повітря. Це позбавляє від неприємних запахів, гарантує більш гігієнічне а, значить, і більш тривале зберігання продуктів.

На всі холодильники Haier діє збільшена гарантія 5 років під час покупки в Haier Shop у "Цитрусі" в Києві (Хрещатик, 29) та Одесі (Віце-Адмірала Жукова, 17/19)! А також 12 років гарантії на всі види моторів.

Чим відрізняються пральні машини Haier.

Здавалося б, куди вже спрощувати процес прання білизни? Але й тут прогрес не стоїть на місці. В асортименті Haier присутня прально-сушильна машина з двома барабанами. Модель не тільки яскраво виглядає в інтер'єрі, але і є дуже функціональною.

У цій пральній машині обидва барабани можуть прати, а нижній ще й сушити: один барабан пере, другий — сушить білизну. Також ця модель керується зі смартфона.

У пральних машинах Haier використовується брендована запатентована технологія — Dual Spray — функція ретельного змиву пінки від порошку з дверцята, завдяки чому манжети і внутрішня поверхня скла люка завжди залишаються чистими.

За допомогою програми освіження парою будь-який одяг, навіть той, який не можна прати в пральній машині, буде приведений до ладу.

А завдяки антибактеріальній обробці манжетів і люка, в пральній машині завжди дотримується гігієна: не розвиваються цвіль і грибок.

Ще одна корисна функція пральних машин Haier — можливість дозавантаження в перші 20 хвилин прання. До речі, завдяки збільшеному розміру дверцят, у барабан поміститься навіть плед!

На пральні машини Haier діє загальна гарантія 3 роки і під час покупки в Haier Shop у "Цитрусі" в Києві (Хрещатик, 29) та Одесі (Віце-адмірала Жукова, 17/19) — аж 5 років!

Чим відрізняються телевізори Haier.

Безрамковий дизайн телевізорів Haier дозволяє отримати максимум занурення в зображення і безмежне задоволення від перегляду.

Завдяки офіційному Android TV ви отримаєте не тільки простий та елегантний інтерфейс, але й доступ до ігор і додатків із магазину Google Play і YouTube на великому екрані.

За допомогою голосового управління знайти фільм, серіал, дізнатися прогноз погоди або відкрити налаштування простіше простого — просто зробіть голосовий запит Google Асистенту.

До групи компаній Haier входять преміальні бренди побутової техніки: Haier, Casarte, Leader, GE Appliances (США), Fisher & Paykel (Нова Зеландія), AQUA (Японія) і Candy (Італія)

Побутова техніка здатна надихати. Вибирайте Haier і переконайтеся в цьому самі. Побачити і закохатися в неї з першого погляду можна в Haier Shop у "Цитрусі" за адресами:

- Київ, вул. Хрещатик, 29 (2 поверх)

- Одеса, вул. Віце-адмірала Жукова, 17/19 (2 поверх)

Haier Shop у "Цитрусі" — це 225 кв. м. простору з ключовими позиціями асортименту великої побутової техніки та телевізорів: холодильники, пральні та сушильні машини, варильні поверхні, духові печі, витяжки, а також дрібна побутова техніка (чайники, тостери, блендери тощо).

На побутову техніку Haier діє загальна гарантія 3 роки і під час покупки в Haier Shop у "Цитрусі" — аж 5 років. Також діє 12 років гарантії на всі двигуни, а на двигуни з прямим приводом (як у пральних машин) — довічна гарантія.