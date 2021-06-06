В Marvel анонсировали смерть Доктора Стрэнджа

Новая серия комиксов о последних приключениях этого героя начнет выходить уже в сентябре этого года.

О грядущей смерти одного из самых ярких персонажей своей вселенной, Доктора Стрэнджа, объявило издательство Marvel Comics, опубликовав соответствующий анонс.

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"Последняя сага Верховного мага Marvel начнется в сентябре", говорится в сообщении, к которому прилагается иллюстрация с названием серии комиксов "Смерть Доктора Стрэнджа", публикация которой начнется уже в сентябре 2021 года.

Фото: Marvel Entertainment

О приключениях этого героя комиксы выходят с 1963 года, но широкой публике персонаж стал известен после фильма "Доктор Стрэндж" (2016), главную роль в котором сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч. Продолжение его приключений зрители смогут увидеть в марте 2022 года. Именно тогда планируется премьера картины "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Компанию Камбербэтчу в кадре составит исполнительница роли Ванды Максимофф Элизабет Олсен.

Режиссером фильма стал Сэм Рэйми. В начале 2000-х он экранизировал "Человека-паука", а также снял трилогию "Зловещие мертвецы".

В конце мая студия Marvel показала первый трейлер фильма "Вечные", в котором снялись Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие. Зрители увидят его в ноябре этого года. Кроме того, в 2021-м ожидаются релизы картин Marvel "Черная Вова", "Шан-Чи и легенда десяти колец" и продолжение "Человека-паука".