У Marvel анонсували смерть Доктора Стренджа

Нова серія коміксів про останні пригоди цього героя почне виходити вже у вересні.

Про прийдешню смерть одного з найяскравіших персонажів свого всесвіту, Доктора Стренджа, оголосило видавництво Marvel Comics, опублікувавши відповідний анонс.

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"Остання сага Верховного мага Marvel почнеться у вересні", йдеться в повідомленні, до якого додається ілюстрація з назвою серії коміксів "Смерть Доктора Стренджа", публікація якої почнеться вже у вересні 2021 року.

Фото: Marvel Entertainment

Про пригоди цього героя комікси виходять з 1963 року, але широкому загалу персонаж став відомий після фільму "Доктор Стрендж" (2016), головну роль у якому зіграв британський актор Бенедикт Камбербетч. Продовження його пригод глядачі зможуть побачити в березні 2022 року. Саме тоді планується прем'єра картини "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля". Компанію Камбербетчу в кадрі складе виконавиця ролі Ванди Максімофф Елізабет Олсен.

Режисером фільму став Сем Реймі. На початку 2000-х він екранізував "Людину-павука", а також зняв трилогію "Зловісні мерці".

Наприкінці травня студія Marvel показала перший трейлер фільму "Вічні", в якому знялися Анджеліна Джолі, Річард Медден, Джемма Чан, Сальма Хайек, Кіт Харінгтон і інші. Глядачі побачать його в листопаді цього року. Крім того, в 2021-му очікуються релізи картин Marvel "Чорна Вова", "Шан-Чі і легенда десяти кілець" і продовження "Людини-павука".