75-летняя Хелен Миррен прорекламировала "Форсаж 9" возле McLaren за $280 тысяч

В фильме, который рекламирует, актриса имела возможность погонять на спорткаре за $280 тысяч и показать свои водительские навыки.

75-летняя голливудская актриса Хелен Миррен доказала всем, что розовый цвет – удел не только юных дев, но и вполне подходит для дам ее возраста.

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Соцсети облетели снимки, на которых оскароносная знаменитость изображена во время рекламы 9 части картины "Форсаж" перед представительством компании McLaren в Беверли-Хиллз (Калифорния).

Актриса сверкала в светло-розовом брючном костюме, который дополнила зелеными туфлями и такого же цвета топом с кружевом. Хелен также надела ожерелье и серьги, а волосы собрала сзади, закрыв пучок с помощью платка.

Миррен играет Магдалину Куини Шоу в предстоящем 9 выпуске франшизы "Форсаж". Она будет щеголять в ботфортах с "зебровым" принтом и бриллиантах в 64 карата, а также водить авто стоимостью свыше $280 тыс, которое разгоняется с 0 до 193 км всего за 9 секунд. По словам Миррен, возможность управлять такой машиной – это подарок с небес. В свою очередь Вин Дизель остался в восторге от водительских навыков своей знаменитой коллеги.

Ранее Хелен уже снималась во франшизе в 2017 году, а также появилась в спин-оффе 2019 года «"Форсаж: Хоббс и Шоу" с Джейсоном Стэйтемом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. В одном из интервью она рассказала, что буквально умоляла Вина Дизеля дать ей роль в картине, поскольку является большой поклонницей "Форсажа".

Картина должна была выйти на экране еще в мае прошлого года. Однако из-за коронавируса премьеру отложили до 2 апреля 2021 года. Затем ее перенесли на 28 мая, а теперь новой датой мирового релиза фильма названо 8 июля.

Напомним, Хелен Миррен известна зрителю, среди прочего, по ролям венценосных особ. Так, в исторической ленте "Безумие короля Георга" (1994) она предстала в роли королевы Шарлотты. В 2006 году Хелен Миррен исполнила роль Елизаветы II в фильме "Королева", получив за нее "Оскар", а в 2019 году появилась в роли Екатерины Великой в одноименном сериале.