75-річна Гелен Міррен прорекламувала "Форсаж 9" біля McLaren за $280 тисяч

У фільмі, який рекламує, акторка мала можливість поганяти на спортивному автомобілі за $280 тисяч і показати свої водійські навички.

75-річна голлівудська акторка Гелен Міррен довела всім, що рожевий колір — доля не тільки юних дів, а й цілком підходить для дам її віку.

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Соцмережі облетіли знімки, на яких оскароносна зірка зображена під час реклами 9 частини картини "Форсаж" перед представництвом компанії McLaren в Беверлі-Гіллз (Каліфорнія).

Акторка виблискувала в світло-рожевому брючному костюмі, який доповнила зеленими туфлями і такого ж кольору топом із мереживом. Гелен також одягла намисто й сережки, а волосся зібрала ззаду, закривши пучок за допомогою хустки.

Міррен грає Магдалину Квіні Шоу в майбутньому 9 випуску франшизи "Форсаж". Вона буде красуватися в ботфортах із "зебровим" принтом і діамантах у 64 карати, а також водити авто вартістю понад $280 тис, яке розганяється з 0 до 193 км всього за 9 секунд. За словами Міррен, можливість кермувати такою машиною — це подарунок із небес. Зі свого боку Він Дізель залишився в захваті від водійських навичок своєї знаменитої колеги.

Раніше Хелен вже знімалася у франшизі в 2017 році, а також зʼявилася в спін-оффі 2019 року "Форсаж: Гоббс та Шоу" з Джейсоном Стейтемом і Двейном Джонсоном у головних ролях. В одному з інтервʼю вона розповіла, що буквально благала Віна Дізеля дати їй роль в картині, оскільки є великою прихильницею "Форсажу".

Картина повинна була вийти на екрані ще в травні минулого року. Однак через коронавірус премʼєру відклали до 2 квітня 2021 року. Потім її перенесли на 28 травня, а тепер новою датою світового релізу фільму названо 8 липня.

Нагадаємо, Гелен Міррен відома глядачеві, серед іншого, за ролями вінценосних осіб. Так, в історичній стрічці "Божевілля короля Георга" (1994) вона постала в ролі королеви Шарлотти. У 2006 році Гелен Міррен виконала роль Єлизавети II у фільмі "Королева", отримавши за неї "Оскар", а в 2019 році зʼявилася в ролі Катерини Великої в однойменному серіалі.