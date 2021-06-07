Тренды лета 2021. Самые модные сумки сезона

Фокус собрал самые актуальные модели сумок летнего сезона 2021

В наступившем сезоне актуальны как лаконичные сумки-клатчи, так и вместительные функциональные шоперы. Впрочем, сумки ярких неоновых цветов также не отстают по популярности в предпочтениях трендсеттеров.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Стоит отметить, что несмотря на очевидную сдержанность и утрированный акцент на комфортную составляющую большинства моделей одежды, продемонстрированные во время Недель моды, дизайнеры буквально "оторвались" на аксессуарах и, в первую очередь, на сумках. И хотя мы наблюдаем все то же тяготение к удобству, нельзя не отметить яркие цветовые сочетания, смелые решения и непредсказуемый дизайн. Фокус собрал самые популярные модели аксессуаров на лето 2021 года.

Объемные сумки

[ + – ] Boss

Дизайнеры продолжают развивать тему гиперсайза для сумок. Отчасти это обусловлено необходимостью носить с собой различные средства защиты. Впрочем, и удаленный формат работы подразумевает ношение с собой ноут-бука и других гаджетов. Словом, если вы решите приобрести огромную, по обычным меркам, сумку — точно не прогадаете. Правда, наполнять ваш аксессуар до предела тоже не стоит, модные дома предлагают носить эти сумки полупустыми. Иначе рискуете произвести впечатление человека с смешком.

Неоновые цвета

[ + – ] Versace

Яркая цветовая палитра — пожалуй, одно из самых модных решений для модниц, тяготеющих к экспериментам. Мы давно заметили склонность дизайнеров к апргрейду трендов из 1980-х годов, и неоновые оттенки — один из них. В этом сезоне нам предлагают сумки самых ярких оттенков любых моделей — от лимонно-желтых до ультрафиолета и моделей цвета фуксия. Конечно же, больше всего решений в ярких цветах представлено в сумках-тоут, но и другие варианты не отстают. Так, в наступившем сезоне актуальны микро-сумочки ярко-оранжевого цвета, и клатчи ультра-оттенков.

Оранжевые сумки

[ + – ] Valentino

К слову об оранжевом цвете — сумка в этом оттенке станет уместным модным дополнением к любому образу, включая классические. При этом модель аксессуара значения не имеет. Да и вообще, оранжевый — один из самых актуальных цветов лета 2021 года. Следовательно, "апельсиновый" аксессуар — просто идеальная единица, которая сможет пополнить ваш гардероб.

Сумки-клатчи

[ + – ] Dior

Для модниц, которые не желают носить с собой множество вещей одновременно, а останавливаются на телефоне, небольшой косметичке и ключах от автомобиля, клатч — просто идеальное дополнение для модного образа, ведь этим сумкам дизайнеры уделили максимальное внимание и сочли эту модель оптимальной для эпохи сомнительного отношения к рукопожатиям.

Впрочем, вы можете выбирать из огромного множества и вариаций клатчей: они представлены как большие, так и в виде микро сумочек-конвертов, которіе смело могут поместиться в вашей объемной сумке.

Сумки из соломы

[ + – ] Etro

Пожалуй, один из самых популярных и неизменных летних трендов, который из года в год, курсирует по модным подиумам сезонных коллекций. Лето 2021 года не стало исключением и мы будем видеть немало соломенных сумочек в руках модниц. Нам предлагают как классические варианты летних корзинок, так и более актуальные модели аксессуаров.

Стоит ли делать акцент на том, что именно с такой сумкой вы будет наиболее уместно смотреться на пляже или на морской набережной?

Сумки-сетки

[ + – ] Burberry

Еще один не новый тренд, актуальный уже несколько летних сезонов. Такой аксессуар идеально дополнит ваш образ с "участием" платья или топа из сетки. Эти сумочки пришли на смену популярным в прошлых сезонах авоськам и стали эффектной модификацией слегка устаревшей модели-фаворита прошлого сезона.