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Тренды лета 2021. Самые модные сумки сезона

Лидия Новоселецкая
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Самые модные сумки сезона
Фото: Freepik | Тренды летних сумок 2021

Фокус собрал самые актуальные модели сумок летнего сезона 2021

В наступившем сезоне актуальны как лаконичные сумки-клатчи, так и вместительные функциональные шоперы. Впрочем, сумки ярких неоновых цветов также не отстают по популярности в предпочтениях трендсеттеров.

Стоит отметить, что несмотря на очевидную сдержанность и утрированный акцент на комфортную составляющую большинства моделей одежды, продемонстрированные во время Недель моды, дизайнеры буквально "оторвались" на аксессуарах и, в первую очередь, на сумках. И хотя мы наблюдаем все то же тяготение к удобству, нельзя не отметить яркие цветовые сочетания, смелые решения и непредсказуемый дизайн. Фокус собрал самые популярные модели аксессуаров на лето 2021 года.

Объемные сумки

Объемная сумка 2021, Boss
Boss

Дизайнеры продолжают развивать тему гиперсайза для сумок. Отчасти это обусловлено необходимостью носить с собой различные средства защиты. Впрочем, и удаленный формат работы подразумевает ношение с собой ноут-бука и других гаджетов. Словом, если вы решите приобрести огромную, по обычным меркам, сумку — точно не прогадаете. Правда, наполнять ваш аксессуар до предела тоже не стоит, модные дома предлагают носить эти сумки полупустыми. Иначе рискуете произвести впечатление человека с смешком.

Неоновые цвета

Яркие сумки лета 2021, Versace
Versace

Яркая цветовая палитра — пожалуй, одно из самых модных решений для модниц, тяготеющих к экспериментам. Мы давно заметили склонность дизайнеров к апргрейду трендов из 1980-х годов, и неоновые оттенки — один из них. В этом сезоне нам предлагают сумки самых ярких оттенков любых моделей — от лимонно-желтых до ультрафиолета и моделей цвета фуксия. Конечно же, больше всего решений в ярких цветах представлено в сумках-тоут, но и другие варианты не отстают. Так, в наступившем сезоне актуальны микро-сумочки ярко-оранжевого цвета, и клатчи ультра-оттенков.

Оранжевые сумки

Оранжевые сумки 2021, Valentino
Valentino

К слову об оранжевом цвете — сумка в этом оттенке станет уместным модным дополнением к любому образу, включая классические. При этом модель аксессуара значения не имеет. Да и вообще, оранжевый — один из самых актуальных цветов лета 2021 года. Следовательно, "апельсиновый" аксессуар — просто идеальная единица, которая сможет пополнить ваш гардероб.

Сумки-клатчи

Клатч 2021, Dior
Dior

Для модниц, которые не желают носить с собой множество вещей одновременно, а останавливаются на телефоне, небольшой косметичке и ключах от автомобиля, клатч — просто идеальное дополнение для модного образа, ведь этим сумкам дизайнеры уделили максимальное внимание и сочли эту модель оптимальной для эпохи сомнительного отношения к рукопожатиям.

Впрочем, вы можете выбирать из огромного множества и вариаций клатчей: они представлены как большие, так и в виде микро сумочек-конвертов, которіе смело могут поместиться в вашей объемной сумке.

Сумки из соломы

Сумка из соломы 2021, Etro
Etro

Пожалуй, один из самых популярных и неизменных летних трендов, который из года в год, курсирует по модным подиумам сезонных коллекций. Лето 2021 года не стало исключением и мы будем видеть немало соломенных сумочек в руках модниц. Нам предлагают как классические варианты летних корзинок, так и более актуальные модели аксессуаров.

Стоит ли делать акцент на том, что именно с такой сумкой вы будет наиболее уместно смотреться на пляже или на морской набережной?

Сумки-сетки

Сумка-сетка 2021, Burberry
Burberry

Еще один не новый тренд, актуальный уже несколько летних сезонов. Такой аксессуар идеально дополнит ваш образ с "участием" платья или топа из сетки. Эти сумочки пришли на смену популярным в прошлых сезонах авоськам и стали эффектной модификацией слегка устаревшей модели-фаворита прошлого сезона.