Тренди літа 2021. Наймодніші сумки сезону

Фокус зібрав найактуальніші моделі сумок літнього сезону 2021.

У новому сезоні актуальні як лаконічні сумки-клатчі, так і місткі функціональні шопери. Втім, сумки яскравих неонових кольорів також не відстають за популярністю в перевагах трендсеттерів.

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Варто зазначити, що незважаючи на очевидну стриманість і перебільшений акцент на комфортний складник більшості моделей одягу, продемонстровані під час Тижнів моди, дизайнери буквально "відірвалися" на аксесуарах і, насамперед, на сумках. І хоча ми спостерігаємо все те ж тяжіння до зручності, не можна не зазначити яскраві колірні поєднання, сміливі рішення і непередбачуваний дизайн. Фокус зібрав найпопулярніші моделі аксесуарів на літо 2021 року.

Об'ємні сумки

[ + – ] Boss

Дизайнери продовжують розвивати тему гіперсайзу для сумок. Частково це обумовлено необхідністю носити із собою різні засоби захисту. Втім, і віддалений формат роботи має на увазі носіння із собою ноутбука та інших гаджетів. Словом, якщо ви вирішите придбати величезну, за звичайними мірками, сумку — точно не прогадаєте. Щоправда, наповнювати ваш аксесуар до межі теж не варто, модні будинки пропонують носити ці сумки напівпорожніми. Інакше ризикуєте справити враження людини зі смішком.

Неонові кольори

[ + – ] Versace

Яскрава палітра кольорів — мабуть, одне з наймодніших рішень для модниць, які тяжіють до експериментів. Ми давно помітили схильність дизайнерів до апргрейду трендів із 1980-х років, і неонові відтінки — один із них. У цьому сезоні нам пропонують сумки найяскравіших відтінків будь-яких моделей — від лимонно-жовтих до ультрафіолету та моделей кольору фуксія. Звичайно ж, найбільше рішень в яскравих кольорах представлено в сумках-тоут, а й інші варіанти не відстають. Так, у новому сезоні актуальні мікросумочки яскраво-оранжевого кольору, і клатчі ультравідтінків.

Помаранчеві сумки

[ + – ] Valentino

До слова про помаранчевий кольор — сумка в цьому відтінку стане доречним модним доповненням до будь-якого образу, враховуючи класичні. При цьому модель аксесуара значення не має. Та й взагалі, помаранчевий — один із найбільш актуальних кольорів літа 2021 року. Отже, "апельсиновий" аксесуар — просто ідеальна одиниця, яка зможе поповнити ваш гардероб.

Сумки-клатчі

[ + – ] Dior

Для модниць, які не хочуть носити із собою безліч речей одночасно, а зупиняються на телефоні, невеликій косметичці та ключах від автомобіля, клатч — просто ідеальне доповнення для модного образу, адже цим сумкам дизайнери приділили максимальну увагу та визнали цю модель оптимальною для епохи сумнівного ставлення до рукостискань.

Втім, ви можете вибирати з величезної кількості й варіацій клатчів: вони представлені як великі, так і у вигляді мікросумочок-конвертів, які сміливо можуть поміститися у вашій об'ємній сумці.

Сумки із соломи

[ + – ] Etro

Мабуть, один із найпопулярніших і незмінних літніх трендів, який з року в рік, курсує модними подіумами сезонних колекцій. Літо 2021 року не стало винятком і ми будемо бачити чимало солом'яних сумочок у руках модниць. Нам пропонують як класичні варіанти літніх кошиків, так і більш актуальні моделі аксесуарів.

Чи варто робити акцент на тому, що саме з такою сумкою ви буде найбільш доречно виглядати на пляжі або на морській набережній?

Сумки-сітки

[ + – ] Burberry

Ще один не новий тренд, актуальний вже кілька літніх сезонів. Такий аксесуар ідеально доповнить ваш образ із "участю" сукні або топа із сітки. Ці сумочки прийшли на зміну популярним у минулих сезонах авоськам і стали ефектною модифікацією злегка застарілої моделі-фаворита минулого сезону.