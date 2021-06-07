Тренди літа 2021. Наймодніші сумки сезону
Фокус зібрав найактуальніші моделі сумок літнього сезону 2021.
У новому сезоні актуальні як лаконічні сумки-клатчі, так і місткі функціональні шопери. Втім, сумки яскравих неонових кольорів також не відстають за популярністю в перевагах трендсеттерів.
Варто зазначити, що незважаючи на очевидну стриманість і перебільшений акцент на комфортний складник більшості моделей одягу, продемонстровані під час Тижнів моди, дизайнери буквально "відірвалися" на аксесуарах і, насамперед, на сумках. І хоча ми спостерігаємо все те ж тяжіння до зручності, не можна не зазначити яскраві колірні поєднання, сміливі рішення і непередбачуваний дизайн. Фокус зібрав найпопулярніші моделі аксесуарів на літо 2021 року.
Об'ємні сумки
Дизайнери продовжують розвивати тему гіперсайзу для сумок. Частково це обумовлено необхідністю носити із собою різні засоби захисту. Втім, і віддалений формат роботи має на увазі носіння із собою ноутбука та інших гаджетів. Словом, якщо ви вирішите придбати величезну, за звичайними мірками, сумку — точно не прогадаєте. Щоправда, наповнювати ваш аксесуар до межі теж не варто, модні будинки пропонують носити ці сумки напівпорожніми. Інакше ризикуєте справити враження людини зі смішком.
Неонові кольори
Яскрава палітра кольорів — мабуть, одне з наймодніших рішень для модниць, які тяжіють до експериментів. Ми давно помітили схильність дизайнерів до апргрейду трендів із 1980-х років, і неонові відтінки — один із них. У цьому сезоні нам пропонують сумки найяскравіших відтінків будь-яких моделей — від лимонно-жовтих до ультрафіолету та моделей кольору фуксія. Звичайно ж, найбільше рішень в яскравих кольорах представлено в сумках-тоут, а й інші варіанти не відстають. Так, у новому сезоні актуальні мікросумочки яскраво-оранжевого кольору, і клатчі ультравідтінків.
Помаранчеві сумки
До слова про помаранчевий кольор — сумка в цьому відтінку стане доречним модним доповненням до будь-якого образу, враховуючи класичні. При цьому модель аксесуара значення не має. Та й взагалі, помаранчевий — один із найбільш актуальних кольорів літа 2021 року. Отже, "апельсиновий" аксесуар — просто ідеальна одиниця, яка зможе поповнити ваш гардероб.
Сумки-клатчі
Для модниць, які не хочуть носити із собою безліч речей одночасно, а зупиняються на телефоні, невеликій косметичці та ключах від автомобіля, клатч — просто ідеальне доповнення для модного образу, адже цим сумкам дизайнери приділили максимальну увагу та визнали цю модель оптимальною для епохи сумнівного ставлення до рукостискань.
Втім, ви можете вибирати з величезної кількості й варіацій клатчів: вони представлені як великі, так і у вигляді мікросумочок-конвертів, які сміливо можуть поміститися у вашій об'ємній сумці.
Сумки із соломи
Мабуть, один із найпопулярніших і незмінних літніх трендів, який з року в рік, курсує модними подіумами сезонних колекцій. Літо 2021 року не стало винятком і ми будемо бачити чимало солом'яних сумочок у руках модниць. Нам пропонують як класичні варіанти літніх кошиків, так і більш актуальні моделі аксесуарів.
Чи варто робити акцент на тому, що саме з такою сумкою ви буде найбільш доречно виглядати на пляжі або на морській набережній?
Сумки-сітки
Ще один не новий тренд, актуальний вже кілька літніх сезонів. Такий аксесуар ідеально доповнить ваш образ із "участю" сукні або топа із сітки. Ці сумочки прийшли на зміну популярним у минулих сезонах авоськам і стали ефектною модифікацією злегка застарілої моделі-фаворита минулого сезону.