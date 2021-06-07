В Британии продают лесную хижину, где от папарацци прятался Хью Грант с Лиз Херли

Именно в уютном загородном домике Хью скрывался, после того, как его застукали с проституткой в машине

В деревне, неподалеку от курортного британского города Бат, выставили на продажу хижину, где от надоедливых папарацци прятался в 1995 году известный актер Хью Грант. Об этом пишет Daily Mail.

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В добровольное изгнание из мира вечеринок и светских раутов Хью отправился после того, как его застукали с проституткой Дивайн Браун в машине в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Дивайн Браун в наши дни с той самой фотографией Гранта

Хью арестовали, приговорили к штрафу в 1000 долларов и отправили на обязательные занятия об опасности СПИДа. А Дивайн посадили на 180 дней за непристойное поведение в общественном месте.

Несмотря на инцидент, многолетняя подруга Хью, актриса и модель Элизабет Херли, с которой он встречался с 1987 по 2000 гг., его не бросила. Впрочем, их связывает дружба и по сей день. Хью даже является крестным ее сына Дамиана. Хью и теперь вспоминает их отношения с нежностью и ранее называл себя "идиотом" из-за сексуального скандала, в котором оказался замешан.

[ + – ] Хью Грант и Лиз Херли в лесной хижине

Но в 1995 году паре пришлось скрываться от прессы, и домик в деревне для этих целей подходил идеально. Сейчас его можно приобрести за скромные 2,85 миллионов фунтов стерлингов.

Фото: Daily Mail

В коттедже – пять спален, три ванных, библиотека и большая кухня. Он обставлен классической деревянной мебелью и окружен садом.

Примечательно, но часть дома – это бывший старинный сарай из кирпича и с дубовыми балками.