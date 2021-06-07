У Британії продають лісову хатину, де від папараці ховався Г'ю Грант із Ліз Герлі

Саме в затишному заміському будиночку Г'ю переховувався, після того, як його застукали з повією в машині.

У селі, неподалік від курортного британського міста Бат, виставили на продаж хатину, де від докучливих папараці ховався в 1995 році відомий актор Г'ю Грант. Про це пише Daily Mail.

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У добровільне вигнання зі світу вечірок і світських раутів Г'ю вирушив після того, як його застукали з повією Дівайн Браун у машині в Лос-Анджелесі.

[ + – ] Дівайн Браун у наші дні з тієї самою фотографією Гранта

Г'ю заарештували, засудили до штрафу 1 000 доларів і відправили на обов'язкові заняття про небезпеку СНІДу. А Дівайн посадили на 180 днів за непристойну поведінку в громадському місці.

Незважаючи на інцидент, багаторічна подруга Г'ю, акторка і модель Елізабет Герлі, з якою він зустрічався з 1987 по 2000 рр., його не кинула. Втім, їх пов'язує дружба і до цього дня. Г'ю навіть є хрещеним її сина Даміана. Г'ю і тепер згадує їхні стосунки з ніжністю і раніше називав себе "ідіотом" через сексуальний скандал, в якому опинився замішаний.

[ + – ] Г'ю Грант і Ліз Герлі в лісовій хатині

Але в 1995 році парі довелося ховатися від преси, і будиночок у селі для цих цілей підходив ідеально. Зараз його можна придбати за скромні 2,85 мільйонів фунтів стерлінгів.

Фото: Daily Mail

У котеджі — п'ять спалень, три ванни, бібліотека і велика кухня. Він обставлений класичними дерев'яними меблями й оточений садом.

Варто зазначити, що частина будинку — це колишній старовинний сарай із цегли і з дубовими балками.