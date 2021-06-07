До 3000 евро: в Сардинии туристов, пытающихся вывезти песок и ракушки, начали штрафовать

Первые четыре десятка туристов, которые пытались вывезти в общей сложности центнер гальки, песка и ракушек, получили крупные штрафы.

Туристы, которые захотят украсть песок, ракушки или гальку на пляжах Сардинии, рискуют нарваться на штраф, сообщает Sky News.

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Уже более 40 туристов были остановлены в портах и аэропортах в последние дни, которые пытались покинуть остров, имея при себе в общей сложности 100 кг вышеперечисленного добра. Таможенная полиция наложила штрафы на каждого человека в размере до 3000 евро, а песок, ракушки и камни были возвращены на пляжи.

По информации Guardia di Finanza, позже в Интернете были обнаружены десятки объявлений о песке, гальке, ракушках и минералах, украденных в этом районе.

Торговля песком, галькой и ракушками на Сардинии была запрещена в 2017 году, и, хотя штрафы кажутся высокими, они представляют собой попытку решить долгосрочную проблему: туристы уже много лет крадут песок и ракушки в качестве сувениров или предметов для продажи в Сети.

Чтобы обнаружить песок в бутылках в багаже путешественников во время таможенных проверок, полиция контролирует порты и аэропорты, используя рентгеновские лучи.

Похожая система защиты пляжей и моря действует и в Египте, где за кражу и попытку вывезти кораллы, ракушки и тому подобное туристам грозят высокие штрафы.

Напомним, на острове Сардиния в городе Кальяри 17 декабря 2016 года открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Он представляет собой пять женских фигур с выражением страдания на лице, но исполненных достоинства. Автор объекта – скульптор Армандо Лекко.