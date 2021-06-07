До 3000 євро: у Сардинії туристів, які намагаються вивезти пісок і черепашки, почали штрафувати

Перші чотири десятки туристів, які намагалися вивезти в цілому центнер гальки, піску і черепашок, отримали великі штрафи.

Туристи, які захочуть вкрасти пісок, черепашки або гальку на пляжах Сардинії, ризикують отримати штраф, повідомляє Sky News.

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Уже понад 40 туристів були зупинені в портах і аеропортах в останні дні, які намагалися покинути острів, маючи при собі в цілому 100 кг перерахованого вище добра. Митна поліція наклала штрафи на кожну людину в розмірі до 3000 євро, а пісок, мушлі і камені були повернуті на пляжі.

За інформацією Guardia di Finanza, пізніше в інтернеті були виявлені десятки оголошень про пісок, гальку, мушлі і мінерали, вкрадені в цьому районі.

Торгівля піском, галькою і черепашками на Сардинії була заборонена у 2017 році, і, хоча штрафи здаються високими, вони представляють собою спробу вирішити довгострокову проблему: туристи вже багато років крадуть пісок і черепашки в ролі сувенірів або предметів для продажу в мережі.

Щоб виявити пісок у пляшках у багажі мандрівників під час митних перевірок, поліція контролює порти й аеропорти, використовуючи рентгенівські промені.

Схожа система захисту пляжів і моря діє і в Єгипті, де за крадіжку і спробу вивезти корали, мушлі тощо туристам загрожують високі штрафи.

Нагадаємо, на острові Сардинія в місті Кальярі 17 грудня 2016 року відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років. Він являє собою п'ять жіночих фігур з виразом страждання на обличчі, але виконані гідно. Автор об'єкта — скульптор Армандо Лекко.