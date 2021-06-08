Солист "Иванушек International" Кирилл Андреев впервые стал дедушкой (фото)

Кирилл Андреев-младший – единственный сын артиста и его жены Лолы. Осенью молодому отцу исполнится 21 год.

50-летний российский певец, солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев впервые стал дедушкой. О рождении дочери сообщила его невестка Аделина, жена 20-летнего сына артиста, Кирилла.

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На своей странице в Instagram молодая мама опубликовала фото букета, а также бирку новорожденной, на которой указаны дата ее рождения, вес и рост. Девочка появилась на свет 4 июня в 17:12 и весила 3,75 кг. Однако о пополнении в семействе супруги сообщили не сразу, а спустя четыре дня.

"Добро пожаловать в этот мир, наша маленькая принцесса! 🤍🎀 04.06.2021 Спасибо, что выбрала нас, мы с папой будем делать все, чтобы ты была счастлива!", – подписала снимок Аделина.

О беременности невестка Андреева-старшего рассказала в середине апреля, поделившись кадрами фотосессии, в том числе и с мужем.

Фото: Andreeva Adelina/Instagram

Пара поженилась в начале прошлого года, однако фото со свадьбы и венчания Кирилл Андреев-младший показал в Сети только через 3 месяца. На него сразу посыпался шквал критики за то, что он так рано завел семью, мол, еще не нагулялся, однако парень ответил хейтерам, что встретил свою настоящую любовь и готов вместе с ней проходить все невзгоды.

Известно, что на свадьбу отец Кирилла подарил молодоженам квартиру в Москве. Новоиспеченный папа учится, а в свободное время подрабатывает, поэтому звездный родитель помогает пока что ему материально.

Родители Кирилла стали для него примером счастливой семьи. Андреев-старший женился более 20 лет назад, причем будущую жену он познакомил с родителями уже на втором свидании. Кирилл – единственный ребенок Андреевых.

[ + – ] Кирилл Андреев с женой Лолой и сыном Кириллом Фото: ivanushki_internationnal/Facebook

Группа "Иванушки International" была основана в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко. Изначально пларировалось, что в группе будет 5 человек: 3 парня и 2 девушки. Одну из солисток нашли, а вторую никак не могли подобрать, потому решили остановиться на трио парней.

До того, как попасть в коллектив, Кирилл Андреев был манекенщиком у Славы Зайцева и снимался в клипах.

Группа в одночасье стала популярной и буквально "рвала" дискотеки. Коллектив 9 раз получал награду "Золотой граммофон", столько же раз его хиты становились "Песней года". Кроме того, у "Иванушек" масса других наград и постоянная народная любовь.

Напомним, 29 июня 2017 года из-за воспаления легких умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Ему было 47 лет.