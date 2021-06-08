Соліст "Іванушек International" Кирило Андрєєв вперше став дідусем (фото)

Кирило Андрєєв-молодший — єдиний син артиста і його дружини Лоли. Восени молодому батькові виповниться 21 рік.

50-річний російський співак, соліст групи "Іванушки International" Кирило Андрєєв вперше став дідусем. Про народження доньки повідомила його невістка Аделіна, дружина 20-річного сина артиста, Кирила.

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На своїй сторінці в Instagram молода мама опублікувала фото букета, а також бірку новонародженої, на якій вказані дата її народження, вага і зріст. Дівчинка зʼявилася на світ 4 червня о 17:12 і важила 3,75 кг. Однак про поповнення в сімействі подружжя повідомило не відразу, а через чотири дні.

"Ласкаво просимо в цей світ, наша маленька принцеса! 🤍🎀 04.06.2021 Спасибі, що вибрала нас, ми з татом будемо робити все, щоб ти була щаслива!", — підписала знімок Аделіна.

Про вагітність невістка Андрєєва-старшого розповіла в середині квітня, поділившись кадрами фотосесії, зокрема і з чоловіком.

Фото: Andreeva Adelina/Instagram

Пара одружилася на початку минулого року, проте фото з весілля і вінчання Кирило Андрєєв-молодший показав у Мережі тільки через 3 місяці. На нього відразу посипався шквал критики за те, що він так рано завів сімʼю, мовляв, ще не нагулявся, однак хлопець відповів хейтерам, що зустрів свою справжню любов і готовий разом з нею проходити всі негаразди.

Відомо, що на весілля батько Кирила подарував молодятам квартиру в Москві. Новоспечений тато вчиться, а у вільний час підробляє, тому зоряний батько допомагає поки що йому матеріально.

Батьки Кирила стали для нього прикладом щасливої родини. Андрєєв-старший одружився більше 20 років тому, до того ж майбутню дружину він познайомив з батьками вже на другому побаченні. Кирило — єдина дитина Андрєєвих.

[ + – ] Кирило Андрєєв з дружиною Лолою і сином Кирилом Фото: ivanushki_internationnal/Facebook

Група "Іванушки International" була заснована у 1995 році композитором і продюсером Ігорем Матвієнком. Спочатку планувалося, що в групі буде 5 осіб: 3 хлопця і 2 дівчини. Одну з солісток знайшли, а другу ніяк не могли підібрати, тому вирішили зупинитися на тріо хлопців.

До того, як потрапити в колектив, Кирило Андрєєв був манекенником у Слави Зайцева та знімався у кліпах.

Група відразу стала популярною і буквально "рвала" дискотеки. Колектив 9 разів отримував нагороду "Золотий грамофон", стільки ж раз його хіти ставали "Піснею року". Крім того, у "Іванушек" маса інших нагород і постійна народна любов.

Нагадаємо, 29 червня 2017 року через запалення легенів помер екссоліст групи "Іванушки International" Олег Яковлєв. Йому було 47 років.