Джордж и Амаль Клуни отпраздновали день рождения своих детей в Италии

Для семейного торжества пара отправилась в семейный дом на озере Комо

Актер Джордж Клуни и его супруга, известный юрист Амаль Клуни, решили устроить себе отпуск и отправились в Италию. Об этом пишет Hello Magazine.

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Пара уже отпраздновала день рождение близнецов Эллы и Александра, которым 6 июня исполнилось по четыре года.

[ + – ] Амаль Клуни с детьми Фото: Backgrid

И сообщила, что останется на вилле, расположенной на берегу озера Комо на все лето. Сопровождать их будет сенбернар Рози. Примечательно, но за два дня до рождения близнецов в семье их близких друзей Меган Маркл и принца Гарри появилась на свет дочь Лилибет Диана.

В таблоидах уже предположили, что чете Клуни могут предложить стать крестными малышке. Ведь на свадьбе принца и его избранницы они присутствовали по особому приглашению.

Деталей о том, как прошел день рождения близнецов – пока нет. Впрочем, на второй день рождения Эллы и Александра их родители потратили 90 тысяч фунтов.

За эти деньги дизайнер Майкл С. Смит, который модернизировал офис Барака Обамы в Белом доме в 2010 году, построил для детей мини-версию главного дома, с работающей ванной и полностью оборудованной кухней.

[ + – ] Амаль и Джордж Клуни на свадьбе принца Гарри

Теперь, когда близнецам исполнилось по четыре года, они могут пойти в школу уже в этом году. Правда, пока неизвестно, где они будут учиться: в США, или Великобритании, откуда Амаль Клуни родом.

Напомним, именно на вилле четы Клуни, которую Джордж приобрел еще в 2001 году, отдыхал президент Барак Обама с семьей. Клуни, как радушный хозяин, катал гостей на катере по озеру, а на вилле закатил шикарный прием.