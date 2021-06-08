Джордж та Амаль Клуні відсвяткували день народження своїх дітей в Італії

Для сімейного торжества пара вирушила в сімейний будинок на озері Комо.

Актор Джордж Клуні та його дружина, відома юристка Амаль Клуні, вирішили влаштувати собі відпустку і вирушили в Італію. Про це пише Hello Magazine.

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Пара вже відсвяткувала день народження близнюків Елли й Олександра, яким 6 червня виповнилося по чотири роки.

[ + – ] Амаль Клуні з дітьми Фото: Backgrid

І повідомила, що залишиться на віллі, розташованій на березі озера Комо на все літо. Супроводжувати їх буде сенбернар Розі. Варто зазначити, що за два дні до народження близнюків у сім'ї їхніх близьких друзів Меган Маркл і принца Гаррі з'явилася на світ донька Лілібет Діана.

У таблоїдах вже припустили, що подружжю Клуні можуть запропонувати стати хрещеними малятку. Адже на весіллі принца та його обраниці вони були присутні за особливим запрошенням.

Деталей про те, як минув день народження близнюків — поки немає. Втім, на другий день народження Елли й Олександра їхні батьки витратили 90 тисяч фунтів.

За ці гроші дизайнер Майкл С. Сміт, який модернізував офіс Барака Обами в Білому домі в 2010 році, побудував для дітей мініверсію головного будинку, з робочою ванною і повністю обладнаною кухнею.

[ + – ] Амаль і Джордж Клуні на весіллі принца Гаррі

Тепер, коли близнюкам виповнилося по чотири роки, вони можуть піти в школу вже цьогоріч. Щоправда, поки невідомо, де вони вчитимуться: в США, або Великобританії, звідки Амаль Клуні родом.

Нагадаємо, саме на віллі подружжя Клуні, яку Джордж придбав ще в 2001 році, відпочивав президент Барак Обама із сім'єю. Клуні, як привітний господар, катав гостей на катері по озеру, а на віллі закотив шикарний прийом.