В ЮАР женщина родила сразу 10 детей и претендует на мировой рекорд

Роды прошли в больнице Претории 7 июня. На свет путем кесарева сечения на 29-й неделе беременности появились 7 мальчиков и 3 девочки.

37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле из Гаутенга (ЮАР) побила мировой рекорд Халимы Сиссе (Мали), родившей в прошлом месяце 9 детей, и воспроизвела на свет 10 малышей, пишет издание Pretoria News.

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Тебохо Цотеци, новоиспеченный многодетный отец, рассказал журналистам, что жена родила семерых мальчиков и троих девочек с помощью кесарева сечения. Теперь в семье 12 детей, поскольку у супругов подрастают 6-летние близнецы.

Роды прошли на 29 неделе в больнице Претории.

Фото: Скриншот

"Она была на седьмом месяце и седьмом дне беременности. Я счастлив. Я на эмоциях. Я не могу много говорить. Давайте поговорим утром еще раз", – заявил Тебохо прессе после новости о пополнении в семье.

В интервью в их семейном доме в Тембисе в прошлом месяце, публикация которого была отложена по просьбе пары из-за соображений безопасности, Ситхоле сказала, что была шокирована и рада, когда узнала, сколько детей носит. Она призналась, что сначала не поверила врачам, когда в начале этого года ей сообщили, что она ждет шестерых детей, прежде чем дальнейшее УЗИ показало еще два эмбриона. Еще двое детей сразу не были обнаружены, поскольку их не заметили, так как они были в другой маточной трубе.

"Я шокирована своей беременностью. Поначалу было тяжело. Я болела. Это все еще сложно, но теперь я к этому привыкла. Я больше не чувствую боли, но все еще немного тяжело. Я просто молюсь, чтобы Бог помог мне родить всех моих детей здоровыми, и чтобы я и мои дети остались живы. Я была бы довольна этим", – делилась опасениями Ситхоле, которая до декрета была менеджером магазина.

Женщина настолько переживала за детей, что не могла спать ночами:

"Как они поместятся в утробе матери? Выживут ли они? Что, если бы они срастутся головами или животами? Я задавала себе все эти вопросы, пока врач не заверил меня, что моя матка начала расширяться внутри. Бог сотворил чудо, и мои дети остались в утробе без каких-либо осложнений".

Отец детей – безработный. Узнав о количестве детей, он поначалу тоже был в шоке.

"Я не мог в это поверить. Я чувствовал себя одним из избранных детей Бога. Я ценю это чудо. Мне пришлось провести собственное исследование, действительно ли человек может зачать восемь детей. Это было что-то новое. Я знал о двойняшках, тройняшках и даже четвернях. Но после того, как я узнал, что такие вещи действительно случаются, и увидел медицинскую карту моей жены, я был еще более взволнован. Не могу дождаться, когда они будут у меня на руках", – рассказывал Цотеци до родов супруги.

По его словам, Тамаре через многое пришлось пройти, потому что на восьмой неделе беременности у нее начались боли в ногах, за которыми последовала изжога.

Заместитель руководителя медицинского факультета Университета медицинских наук Сефако Макгато профессор Дини Мавела сказала, что случай Ситхоле был редким и обычно вызван лечением бесплодия. Однако женщина никогда не проходила подобных манипуляций, и зачатие произошло естественным путем.

Следующие несколько месяцев дети проведут в инкубаторе, пока не наберут вес.

Напомним, Халима Сиссе родила девятерых детей: четырех мальчиков и пять девочек. Изначально врачи ожидали, что будет 7 младенцев, однако их оказалось больше.