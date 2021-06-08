У ПАР жінка народила відразу 10 дітей і претендує на світовий рекорд

Пологи пройшли в лікарні Преторії 7 червня. На світ шляхом кесаревого розтину на 29-му тижні вагітності з'явилися 7 хлопчиків і 3 дівчинки.

37-річна Госіаме Тамара Сітхоле з Гаутенга (ПАР) побила світовий рекорд Халіми Сіссе (Малі), яка народила минулого місяця 9 дітей, і народила на світ 10 малюків, пише видання Pretoria News.

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Тебохо Цотеці, новоспечений багатодітний батько, розповів журналістам, що дружина народила сімох хлопчиків і трьох дівчаток за допомогою кесаревого розтину. Тепер у сім'ї 12 дітей, оскільки в подружжя підростають 6-річні близнюки.

Пологи пройшли на 29 тижні в лікарні Преторії.

Фото: Скриншот

"Вона була на сьомому місяці і сьомому дні вагітності. Я щасливий. Я на емоціях. Я не можу багато говорити. Давайте поговоримо вранці ще раз", — заявив Тебохо пресі після новини про поповнення в родині.

В інтерв'ю в їхньому сімейному будинку в Тембісі минулого місяця, публікація якого була відкладена на прохання пари через міркування безпеки, Сітхоле сказала, що була шокована і рада, коли дізналася, скільки дітей носить. Вона зізналася, що спочатку не повірила лікарям, коли на початку цього року їй повідомили, що вона чекає шістьох дітей, перш ніж подальше УЗД показало ще два ембріони. Ще двоє дітей відразу не були виявлені, оскільки їх не помітили, тому що вони були в іншій матковій трубі.

"Я шокована своєю вагітністю. Спочатку було важко. Я хворіла. Це все ще складно, але тепер я до цього звикла. Я більше не відчуваю болю, але все ще трохи важко. Я просто молюся, щоб Бог допоміг мені народити всіх моїх дітей здоровими, і щоб я і мої діти залишилися живі. Я була б задоволена цим", — ділилася побоюваннями Сітхоле, яка до декрету була менеджеркою магазину.

Жінка настільки переживала за дітей, що не могла спати ночами:

"Як вони помістяться в утробі матері? Чи виживуть вони? Що, якщо вони зростуться головами або животами? Я задавала собі всі ці питання, поки лікар не завірив мене, що моя матка почала розширюватися всередині. Бог створив диво, і мої діти залишилися в утробі без будь-яких ускладнень".

Батько дітей — безробітний. Дізнавшись про кількість дітей, він спочатку теж був у шоці.

"Я не міг у це повірити. Я відчував себе одним з обраних дітей Бога. Я ціную це чудо. Мені довелося провести власне дослідження, чи дійсно людина може зачати вісім дітей. Це було щось нове. Я знав про двійнят, трійнят і навіть четвернят. Але після того, як я дізнався, що такі речі дійсно трапляються, і побачив медичну карту моєї дружини, я був ще більш схвильований. Не можу дочекатися, коли вони будуть у мене на руках", — розповідав Цотеці до пологів дружини.

За його словами, Тамарі через багато чого довелося пройти, тому що на восьмому тижні вагітності у неї почалися болі в ногах, за якими послідувала печія.

Заступник керівника медичного факультету Університету медичних наук Сефакой Макгато професор Діні Мавела сказала, що випадок Сітхоле був рідкісним і зазвичай викликаний лікуванням безпліддя. Однак жінка ніколи не проходила подібних маніпуляцій, і зачаття відбулося природним шляхом.

Наступні кілька місяців діти проведуть в інкубаторі, поки не наберуть вагу.

Нагадаємо, Халіма Сіссе народила дев'ятьох дітей: чотирьох хлопчиків і п'ять дівчаток. Спочатку лікарі чекали, що буде 7 немовлят, проте їх виявилося більше.