Звезда "Пиратов Карибского моря" снялась в эффектной фотосессии для Harper's Bazaar

Актриса позировала фотографу Бу Джорджу в нарядах из последней коллекции модного дома Chanel, лицом которого является уже 14 лет.

36-летняя британская актриса и двукратная номинантка на премию "Оскар" Кира Найтли стала героиней нового номера журнала Harperʼs Bazaar Великобритания.

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На страницах издания она появилась в роскошных нарядах от Chanel, дополнив образы ювелирными украшениями с бриллиантами и золотом Chanel Fine Jewellery. Актриса примерила платье из шелкового жаккарда с украшениями, накидку, топ и платье из органзы с блестками, твидовое платье, расшитое жемчугом, вышитый шелковый жакет с украшенными манжетами, и другие не менее роскошные вещи. Снимал знаменитость известный фотограф Бу Джордж.

Это интервью состоялось в заповеднике дикой природы Саффолка. Кира Найтли прогулялась с Лидией Слейтер по улицам северного Лондона, где они обе живут, и ответила на вопросы в разговоре, который был запланирован еще в 2020 году, но несколько раз откладывался. Если тогда собирались обсуждать ее новый фильм "Тихая ночь", выход которого анонсирован на Рождество, то теперь речь шла о новой рекламной кампании от Chanel, связанной с запуском ограниченной серии Collection Eté, а также о том, как на актрису повлиял карантин, связанный с пандемией коронавируса.

Кира Найтли является лицом бренда с 2007 года, когда ей было чуть более 20 лет. Актриса уже прославилась на весь мир, сыграв одну из главных ролей во франшизе блокбастера "Пираты Карибского моря". Кира вспоминает как прилетела из Лос-Анджелеса в Париж, чтобы встретиться с Карлом Лагерфельдом. Из-за смены часовых поясов она чувствовала себя немного заторможенной.

"Наверное, я была слишком молода, чтобы бояться его, и я недостаточно разбиралась в моде. Я останавливалась в отеле Ritz, и когда я открыла шкаф, я обнаружила там всю эту одежду Chanel. Я просто подумала, что в комнате не убирали, поэтому позвонила на стойку регистрации, чтобы сказать, что кто-то оставил свою одежду, и они сказали, что они предназначены для моего пребывания во Франции, но не как подарок", – со смехом поделилась она.

Сейчас у актрисы много роскошных вещей от Chanel, и она с нетерпением ждет времени, когда можно будет снова красиво нарядиться. Когда начался карантин, Кира развлекала себя тем, что надевала дорогие платья или костюмы и просто прыгала на батуте вместе с детьми и мужем, тоже одетыми в этот бренд.

"Я подумала: "Какой смысл в этих прекрасных вещах, лежащих в шкафу, когда все на улице кажется довольно апокалиптическим и пугающим?". Было так важно быть по-настоящему счастливым за детей!", – отметила она.

По словам Киры, карантин в целом дался ей очень тяжело, поскольку она страдала от отсутствия работы, невозможности видеть друзей, отмечать с ними праздники и просто встречаться. А еще она созналась, что преклоняется перед героизмом врачей и медсестер. Увидев, как они противостоят пандемии, актриса поняла, что в этом мире по-настоящему важно.

Напомним, Кира Найтли всячески подчеркивает любовь к бренду Chanel, с которым сотрудничает много лет. Так, в марте прошлого года она в Лондоне, где состоялась премьера фильма "Мисс Плохое поведение", она как исполнительница одной из главных ролей посетила мероприятие в белоснежном платье от Chanel, украшенном кружевом и поясом со сверкающей пряжкой