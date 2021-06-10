Кіра Найтлі знялася в ефектній фотосесії для Harper's Bazaar

Актриса позувала фотографу Бу Джорджу в нарядах з останньої колекції модного будинку Chanel, обличчям якого є вже 14 років.

36-річна британська актриса і дворазова номінантка на премію "Оскар" Кіра Найтлі стала героїнею нового номера журналу Harper's Bazaar Великобританія.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На сторінках видання вона з'явилася в розкішному вбранні від Chanel, доповнивши образи ювелірними прикрасами з діамантами і золотом Chanel Fine Jewellery. Актриса приміряла сукню з шовкового жаккарду з прикрасами, накидку, топ і сукні з органзи з блискітками, твідове плаття, розшите перлами, вишитий шовковий жакет з прикрашеними манжетами, та інші не менш розкішні речі. Знімав знаменитість відомий фотограф Бу Джордж.

Це інтерв'ю відбулося в заповіднику дикої природи Саффолк. Кіра Найтлі прогулялася з Лідією Слейтер вулицями північного Лондона, де вони обидві живуть, і відповіла на питання у розмові, яка була запланована ще у 2020 році, але кілька разів відкладалася. Якщо тоді збиралися обговорювати її новий фільм "Тиха ніч", вихід якого анонсований на Різдво, то тепер йшлося про нову рекламну кампанію від Chanel, пов'язану із запуском обмеженої серії Collection Eté, а також про те, як на актрису вплинув карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу.

Кіра Найтлі є обличчям бренду з 2007 року, коли їй було трохи більше 20 років. Актриса вже прославилася на весь світ, зігравши одну з головних ролей у франшизі блокбастера "Пірати Карибського моря". Кіра згадує як прилетіла з Лос-Анджелеса до Парижа, щоб зустрітися з Карлом Лагерфельдом. Через зміни часових поясів вона відчувала себе трохи загальмованою.

"Напевно, я була занадто молода, щоб боятися його, і я недостатньо розбиралася в моді. Я зупинялася в готелі Ritz, і коли я відкрила шафу, я виявила там весь цей одяг Chanel. Я просто подумала, що в кімнаті не прибирали, тому зателефонувала на стійку реєстрації, щоб сказати, що хтось залишив свій одяг, і вони сказали, що він призначений для мого перебування у Франції, але не як подарунок", — зі сміхом поділилася вона.

Зараз у актриси багато розкішних речей від Chanel, і вона з нетерпінням чекає часу, коли можна буде знову красиво вбратися. Коли почався карантин, Кіра розважала себе тим, що одягала дорогі сукні або костюми і просто стрибала на батуті разом з дітьми і чоловіком, теж одягненими в цей бренд.

"Я подумала: "Який сенс в цих прекрасних речах, що лежать в шафі, коли все на вулиці здається досить апокаліптичним і лякає?". Було так важливо бути по-справжньому щасливим за дітей!", — зазначила вона.

За словами Кіри, карантин загалом дався їй дуже важко, оскільки вона страждала від відсутності роботи, неможливості бачити друзів, відзначати з ними свята і просто зустрічатися. А ще вона зізналася, що схиляється перед героїзмом лікарів і медсестер. Побачивши, як вони протистоять пандемії, актриса зрозуміла, що в цьому світі по-справжньому важливе.

Нагадаємо, Кіра Найтлі всіляко підкреслює любов до бренду Chanel, з яким співпрацює багато років. Так, в березні минулого року вона в Лондоні, де відбулася прем'єра фільму "Міс Погана поведінка", вона як виконавиця однієї з головних ролей відвідала захід в білосніжній сукні від Chanel, прикрашеній мереживом і поясом з блискучою пряжкою.