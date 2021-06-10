Майкл Дуглас рассказал, что его приняли за дедушку его собственной дочери

Однако 76-летний актер заявил, что решил "не принимать это на свой счет"

Небольшой конфуз произошел на выпускном 18-летней дочери Майкла Дугласа и Кэтрин-Зета-Джонс. Майкла приняли за дедушку его дочери Кэрис. Об этом пишет Insider.

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76-летняя звезда "Основного инстинкта" и "Романа с камнем" рассказал об инциденте в эфире шоу актрисы Келли Кларксон.

"Я не собираюсь принимать это на свой счет, они ведь просто пытались быть любезными", — заявил актер.

"Но должен сказать, что это было немного грубо, когда ты выходишь за дверь, а другие родители тебе говорят: "О, поздравляю, вы должно быть так гордитесь своей внучкой". А я сказал: "ну не знаю, чувак… ну ок, хорошо", — признался актер.

[ + – ] Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с детьми [ + – ] Дети Майкла и Кэтрин

76-летний голливудский актер недавно опубликовал фотографию с выпускного своей дочери Кэрис. На ней он позировал вместе с детьми и своей супругой Кэтрин Зета-Джонс.

Он также признался в интервью, что теперь, когда его дети закончили школу и уедут в университет, их дом опустеет, что его очень печалит.

"Это страшно. Это действительно так. Вы смотрите друг на друга и думаете: "Ну, вот, остались только я и ты, детка", — сказал он.

Впрочем, Майкл Дуглас все таки уже стал дедушкой. У его старшего сына Кэмерона уже двое детей.

[ + – ] Кэмерон Дуглас с женой и детьми

Кэмерон – сын Дугласа от его второй жены Диандры Лукер, дочери австрийского дипломата.

От актрисы Кэтрин Зета-Джонс у актера двое детей: сын Дилан Майкл и дочь Кэрис Зета. Примечательно, что Майкл и Кэтрин родились в один день, — 25 сентября, — только с разницей в 25 лет.