Майкл Дуглас розповів, що його прийняли за дідуся його власної дочки

Однак, 76-річний актор заявив, що вирішив "не приймати це на свій рахунок"

Невеликий конфуз стався на випускному 18-річної дочки Майкла Дугласа і Кетрін-Зета-Джонс. Майкла прийняли за дідуся його дочки Керіс. Про це пише Insider.

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76-річна зірка "Основного інстинкту" і "Роману з каменем" розповів про інцидент в ефірі шоу актриси Келлі Кларксон.

"Я не збираюся приймати це на свій рахунок, адже вони просто намагалися бути люб'язними", — заявив актор.

"Але мушу сказати, що це було трохи грубо, коли ти виходиш за двері, а інші батьки тобі кажуть: "О, вітаю, ви, мабуть, так пишаєтеся своєю онукою". А я сказав: "ну не знаю, чуваче ... ну ок, добре", — зізнався актор.

[ + – ] Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс з дітьми [ + – ] Діти Майкла і Кетрін

76-річний голлівудський актор недавно опублікував фотографію з випускного своєї дочки Керіс. На ній він позував разом з дітьми і своєю дружиною Кетрін Зета-Джонс.

Він також зізнався в інтерв'ю, що тепер, коли його діти закінчили школу і поїдуть до університету, їхній будинок спорожніє, що його дуже засмучує.

"Це страшно. Це дійсно так. Ви дивитеся одне на одного і думаєте: "Ну, ось, залишилися тільки я і ти, дитинко", — сказав він.

Втім, Майкл Дуглас усе-таки вже став дідусем. У його старшого сина Кемерона вже двоє дітей.

[ + – ] Кемерон Дуглас з дружиною і дітьми

Кемерон — син Дугласа від його другої дружини Діандри Лукер, дочки австрійського дипломата.

Від актриси Кетрін Зета-Джонс в актора двоє дітей: син Ділан Майкл і дочка Керіс Зета. Примітно, що Майкл і Кетрін народилися одного дня, — 25 вересня, — тільки з різницею у 25 років.