Кэрри Джонсон и Джилл Байден босиком прогулялись по пляжу после официальной встречи

Ранее премьер-министр Великобритании и президент США подписали Атлантическую хартию, открыв заседание "Большой семерки"

Президент США Джо Байден и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон встретились в рамках саммита "Большой семерки" в курортном английском городке Карбис-Бэй, в графстве Корнуолл. Примечательно, но это был первый выход в свет Кэрри Джонсон уже в качестве официальной супруги премьер-министра. Об этом пишет Daily Mail.

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Байден и Джонсон подписали обновленную Атлантическую хартию, которая содержит подтверждение общей ответственности за безопасность, декларацию ядерных средств для защиты НАТО, обязательство продвигать принципы ответственного поведения в киберпространстве. А также они обсудили ряд внешнеполитических вопросов, "включая Афганистан, Китай, Иран и Россию".

[ + – ] Джо Байден и Борис Джонсон

А позже премьер-министр и президент переоделись в джинсы и кроссовки, чтобы спокойно выпить горячительного у своего идиллического отеля Tregenna Castle.

Британские СМИ уже написали, что своим поведением они несколько шокировали службу охраны, да и журналистов, которые не ожидали появления глав государств в настолько непринужденной обстановке.

"Это невероятно. Это было, как глоток свежего воздуха", — прокомментировал Джонсон встречу с Байденом. К слову, Байден подарил британскому премьер-министру новый велосипед и шлем, памятуя, что тот любит прогулки по парку.

[ + – ] Чета Байденов и чета Джонсонов на пляже

[ + – ] Борис и Кэрри Джонсон

А после пары устроили романтическую фотосессию на берегу океана, которую журналисты уже прозвали двойным свиданием.

Чета Джонсонов даже взяла с собой сына Уилфреда. А после дамы сбросили туфли и прогулялись в прибое.

[ + – ] Джилл Байден и Кэрри Джонсон с Уилфредом на пляже Фото: No10 Downing Street

К слову, для официальной встречи Кэрри Джонсон выбрала алое платье от LK Bennett, а Джилл Байден – наряд от Brandon Maxwell и блейзер с надписью "Любовь" на спине.

Первая леди уже сказала, что они с мужем "привезли любовь из США".

К слову, чете Байден пришлось срочно менять планы на счет встречи, когда их самолету пришлось совершить незапланированную посадку из-за проливного дождя и тумана. Пара должна была провести переговоры на острове Сент-Майклс-Маунт, но из-за погоды пришлось перенести поездку на материк.

Также Байдену пришлось отказаться от своего бронированного авто, потому что он просто не мог проехать по проселочным дорогам графства Корнуолл.