Керрі Джонсон і Джилл Байден босоніж прогулялися пляжем після офіційної зустрічі

Раніше прем'єр-міністр Великобританії і президент США підписали Атлантичну хартію, відкривши засідання "Великої сімки".

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон зустрілися в рамках саміту "Великої сімки" в курортному англійському містечку Карбіс-Бей, в графстві Корнуолл. Варто зазначити, що це був перший вихід у світ Керрі Джонсон вже як офіційної дружини прем'єр-міністра. Про це пише Daily Mail.

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Байден і Джонсон підписали оновлену Атлантичну хартію, яка містить підтвердження спільної відповідальності за безпеку, декларацію ядерних засобів для захисту НАТО, зобов'язання просувати принципи відповідальної поведінки в кіберпросторі. А також вони обговорили низку зовнішньополітичних питань, "враховуючи Афганістан, Китай, Іран і Росію".

[ + – ] Джо Байден і Борис Джонсон

А пізніше прем'єр-міністр і президент переодяглися в джинси і кросівки, щоб спокійно випити міцного біля свого ідилічного готелю Tregenna Castle.

Британські ЗМІ вже написали, що своєю поведінкою вони дещо шокували службу охорони, та й журналістів, які не очікували на появу глав держав у настільки невимушеній обстановці.

"Це неймовірно. Це було, як ковток свіжого повітря", — прокоментував Джонсон зустріч із Байденом. До речі, Байден подарував британському прем'єр-міністру новий велосипед і шолом, пам'ятаючи, що той любить прогулянки в парку.

[ + – ] Подружжя Байденів і подружжя Джонсонів на пляжі

[ + – ] Борис і Керрі Джонсон

А після пари влаштували романтичну фотосесію на березі океану, яку журналісти вже прозвали подвійним побаченням.

Подружжя Джонсонів навіть взяли із собою сина Вілфреда. А після дами скинули туфлі й прогулялися в прибої.

[ + – ] Джилл Байден і Керрі Джонсон із Вілфредом на пляжі Фото: No10 Downing Street

До речі, для офіційної зустрічі Керрі Джонсон обрала яскраво-червону сукню від LK Bennett, а Джилл Байден — наряд від Brandon Maxwell і блейзер із написом "Любов" на спині.

Перша леді вже сказала, що вони з чоловіком "привезли любов зі США".

До речі, подружжю Байден довелося терміново змінювати плани щодо зустрічі, коли їхньому літаку довелося зробити незплановану посадку через зливу й туман. Пара повинна була провести переговори на острові Сент-Майклс-Маунт, але через погоду довелося перенести поїздку на материк.

Також Байдену довелося відмовитися від свого броньованого авто, тому що він просто не міг проїхати дорогами графства Корнуолл.