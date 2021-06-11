Патрик Шварценеггер получил роль в остросюжетном сериале "Лестница"

Сериальным отцом Патрика станет Колин Ферт

Патрик Шварценеггер присоединяется к звездному составу грядущего сериала HBO "Лестница". Он сыграет сына главного героя, обвиняемого в убийстве. Его роль исполнит Колин Ферт. Об этом пишет Daily Mail.

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Кроме 25-летнего Патрика к касту уже присоединились Жюльетт Бинош, Тони Колетт, Софи Тернер и другие.

Сериал из восьми серий расскажет реальную историю писателя Майкла Петерсона, которого обвинили в убийстве его второй жены Кэтлин. Он будет основан на документальном сериале 2004 года.

В сериале Патрик сыграет роль Тодда Петерсона, одного из двух сыновей Майкла от первого брака.

Надо сказать, что его актерская карьера складывается вполне успешно. Недавно он снялся в сериале Netflix "Мокси", а скоро он появится в научно-фантастическом триллере "Предупреждение". Впрочем, его постоянно сравнивают со знаменитым отцом. Даже комментируя его дебют в фильме 2019 года "Дэниел не настоящий", критики говорили, что Патрик продемонстрировал "игривую напряженность, свойственную его отцу".

[ + – ] Патрик Шварценеггер с отцом [ + – ] Патрик Шварценеггер с братом

Напомним, сериал "Лестница" расскажет историю известного писателя Майкла Ивера Петерсона. Он служил в морской пехоте, воевал во Вьетнаме и прославился романами о военных буднях.

Впрочем, вскоре у него начались финансовые проблемы, он никак не мог написать новый роман, к тому же выяснилось, что его рассказы о героическом прошлом несколько преувеличены. К примеру, ранение он получил не во Вьетнаме, а на Окинаве в обычном ДТП.

А в 2001 году Майкл позвонил в полицию и сообщил, что его жена скончалась, упав с лестницы. Правоохранители сомневались в случайности ее смерти, потому что крови было слишком много и ее явно пытались вытереть со стен и пола. Сыновья защищали отца, он сам отрицал вину до последнего. Однако Петерсона все же признали виновным в убийстве.

История убийства была неоднократно экранизирована, а тайна убийства жены писателя до сих вызывает множество вопросов. Возможно, новый сериал НВО даст на них ответы.