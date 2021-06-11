Патрік Шварценеггер отримав роль в гостросюжетному серіалі "Драбина"

Серіальним батьком Патріка стане Колін Ферт.

Патрік Шварценеггер приєднується до зоряного складу майбутнього серіалу HBO "Драбина". Він зіграє сина головного героя, якого звинувачують у вбивстві. Його роль виконає Колін Ферт. Про це пише Daily Mail.

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Крім 25-річного Патріка до касту вже приєдналися Жюльєтт Бінош, Тоні Колетт, Софі Тернер та інші.

Серіал з восьми серій розповість реальну історію письменника Майкла Петерсона, якого звинуватили у вбивстві його другої дружини Кетлін. Він буде заснований на документальному серіалі 2004 року.

У серіалі Патрік зіграє роль Тодда Петерсона, одного з двох синів Майкла від першого шлюбу.

Варто сказати, що його акторська кар'єра складається цілком успішно. Нещодавно він знявся в серіалі Netflix "Моксі", а скоро він з'явиться в науково-фантастичному трилері "Попередження". Втім, його постійно порівнюють зі знаменитим батьком. Навіть коментуючи його дебют у фільмі 2019 року "Деніел не справжній", критики говорили, що Патрік продемонстрував "грайливу напруженість, властиву його батькові".

[ + – ] Патрік Шварценеггер з батьком [ + – ] Патрік Шварценеггер з братом

Нагадаємо, серіал "Драбина" розповість історію відомого письменника Майкла Івера Петерсона. Він служив у морській піхоті, воював у В'єтнамі і прославився романами про військові будні.

Втім, незабаром у нього почалися фінансові проблеми, він ніяк не міг написати новий роман, до того ж з'ясувалося, що його розповіді про героїчне минуле дещо перебільшені. Наприклад, поранення він отримав не у В'єтнамі, а на Окінаві у звичайному ДТП.

А у 2001 році Майкл подзвонив в поліцію і повідомив, що його дружина померла, впавши зі сходів. Правоохоронці сумнівалися у випадковості її смерті, тому що крові було занадто багато і її явно намагалися витерти зі стін і підлоги. Сини захищали батька, він сам заперечував провину до останнього. Однак Петерсона все ж визнали винним у вбивстві.

Історія вбивства була неодноразово екранізована, а таємниця вбивства дружини письменника досі викликає безліч питань. Можливо, новий серіал НВО дасть на них відповіді.